In het Dedemsvaart van Sanne Hans heeft iedereen wel wat raars

Sanne Hans, alias Miss Montreal, wandelde met Cornald Maas door haar geboorteplaats Dedemsvaart. Beeld AVRO TROS

Het vorige seizoen van Volle zalen had beter Lege zalen kunnen heten, want Cornald Maas portretteerde wekelijks artiesten die vanwege corona niet konden optreden, of voor hooguit dertig man. Dat leverde onder meer een prachtig portret op van de terminale doch vrolijk schilderende cabaretier Jeroen van Merwijk, die eerder dit jaar overleed.

Inmiddels mogen de zalen weer volstromen, maar de pandemie laat nog steeds zijn sporen na in het nieuwe seizoen. Zo stond dinsdagavond in de eerste aflevering Sanne Hans alias Miss Montreal centraal, die door de gedwongen sabbatical haar prioriteiten had herschikt.

Maar voor ze tot die ontboezeming kwam, wandelde ze met Cornald Maas door haar geboorteplaats Dedemsvaart. Bij de brug naar haar ouderlijk huis merkte ze op dat ze ooit met haar tong aan de brugleuning was vastgevroren. “Heeft de tong daar blijvend letsel aan overgehouden?” vroeg Maas naar de bekende weg. Sanne Hans kopte hem in: “Ja, ik stotter sindsdien.” Waarmee dat charmante gebrekje ook meteen benoemd was.

Dat stotteren vond ze geen beletsel toen ze opgroeide in Dedemsvaart: “Hier heeft iedereen wel iets raars.” Dedemsvaart bleek vooral erg gastvrij: de nieuwe bewoners van haar ouderlijk huis lieten Sanne en de cameraploeg meteen binnen toen ze aanbelden. Gezellig dorps was het ook: na het huisbezoek kwam Sanne’s vader Gerrit Jan ook nog even langs fietsen en moeder Dorothée ontmoette ze later ook nog spontaan op een terras. Allemaal wel erg toevallig, dacht Lips, maar dat zal wel weer typisch Amsterdamse argwaan zijn.

Het spontane paste juist wel bij Sanne, die dertien jaar terug haar doorbraak beleefde dankzij een kaascommercial, maar tegenwoordig net zo lief zeilt als optreedt: “Ik wil het gewoon leuk hebben, ik hoef niet meer aan de top.”

