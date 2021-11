In gesprek met Daan Remmerts de Vries, winnaar van de Theo Thijssenprijs 2021

Twintig jaar werkte (kinderboek)schrijver en beeldend kunstenaar Daan Remmerts de Vries aan zijn roman-als-een-mindfuck De Harpij, die verscheen onder het pseudoniem A.N. Ryst en nu is heruitgegeven. Een gevallen duivel vertelt over het paradijs na de zondeval in een ‘kosmisch breiwerk’ waarin een gevallen engel, de vrouwenstrijd, een taalstrijd, president-directeur Lucifer van de Hel 2.0 en een Schepper met een gameverslaving samenkomen. Marjolijn de Cocq spreekt de veelschrijver over dit briljante, Boschiaansche universum.

Ayesha Harruna Attah, writer in residence in Amsterdam, draagt voor uit haar nieuwe roman Het diepe blauw over tweelingzussen die in het door de Britten gekoloniseerde Ghana van elkaar worden gescheiden. Tot slot interviewt Charisa Chotoe Ianthe Sahadat over het belang van het werk van de Surinaamse anti-koloniale schrijver Anton de Kom in haar (en hun) leven naar aanleiding van de bundel Antonlogie.

Letteren Live is de literaire talkshow van Het Parool, Spui 25 en het Nederlands Letterenfonds. Presentatie: Marjolijn de Cocq en Charisa Chotoe.