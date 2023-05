In Euphoria toont Julian Rosefeldt het betoverende én het lelijke gezicht van het consumentisme

In zijn filminstallatie Euphoria focust de Duitse kunstenaar en filmmaker Julian Rosefeldt op het ongebreidelde consumentisme in onze samenleving. ‘Door er een project van te maken, kon ik me verdiepen in de vraag waarom het kapitalisme nog steeds het alomtegenwoordige systeem is.’

“Ik ben maar in de slaapkamer gaan zitten met mijn MacBook, hier is de wifi het best. Dat heb ik gisteren ontdekt, toen ik ook een lang zoomgesprek had,” zegt de Duitse kunstenaar en filmmaker Julian Rosefeldt, nadat de verbinding tussen Rio de Janeiro en Amsterdam voor de derde keer is verbroken.

Hij is in Rio om te ‘detoxen van het kapitalisme’, vervolgt Rosefeldt, nadat hij zijn camera even op de strakblauwe lucht heeft gericht. “Nee hoor, dat is een slechte grap. Ik was extreem moe na het maken van Euphoria. Dit project heeft ontzettend veel van me gevergd, dus ik had een pauze nodig. Niet zomaar een kleine vakantie, maar een echte break. Ik geef les aan de kunstacademie in München en daar is nu een onderbreking van twee maanden, dus het kon. En mijn vrouw is Braziliaans, dus we proberen hier om de paar jaar sowieso een tijd te zijn met de kinderen.”

Zijn ‘technische mogelijkheden’ zijn beperkt, want op de vijfde dag van hun verblijf in Rio is hij op straat van zijn iPhone beroofd, had hij een dag eerder al per mail laten weten. Met een schamper lachje: “Collateral damage of de uiterste consequentie van het kapitalistische systeem; het kan allebei. Maar Rio is nu eenmaal een extreem gewelddadige stad. Fysiek geweld is hier aan de orde van de dag, dus het is eigenlijk een wonder dat ik nu pas ben beroofd. ‘I got baptised’. Zo noemen ze het hier als je voor het eerst op straat wordt aangevallen en beroofd. Nadat ik mijn iPhone kwijt was, kon ik een paar dagen alleen maar denken dat ik een nieuwe mobiele telefoon nodig had. Maar ik heb nog niet toegegeven aan de verleiding.”

Veelgeprezen acteurs

In 2017 was Rosefeldts Manifesto, een dertienschermsinstallatie met evenzoveel rollen voor de Australische actrice Cate Blanchett, een van de grote trekpleisters van het Holland Festival. Vorig jaar stond zijn filminstallatie Euphoria gepland als jubileumvoorstelling van de 75ste editie, maar vanwege de Russische dreiging moesten de opnames in Kyiv in aanloop naar het festival worden afgebroken.

Deze editie staat Euphoria alsnog geprogrammeerd in de Centrale Markthal. In een 90 minuten durende loop biedt Rosefeldt voor- en tegenstanders van het kapitalisme een podium; zowel de euforische als de destructieve kant van het consumentisme wordt invoelbaar gemaakt door veelgeprezen acteurs, zoals Giancarlo Esposito, Virginia Newcomb en Blanchett. Zij bedienen zich van teksten over economie en kapitalisme van economen, filosofen, schrijvers en wetenschappers – van Plato, Karl Marx en Ayn Rand tot Noam Chomsky, Jean-Paul Sartre en Bertolt Brecht.

Waar het precies mee begon, is volgens Rosefeldt moeilijk te zeggen, ‘omdat er zo veel wegen zijn die uiteindelijk tot een project leiden’. “Sinds een jaar of vijftien werk ik met bestaande teksten uit onder meer literatuur, politiek en popcultuur, die ik vervolgens samenbreng in een nieuwe context. Nog voordat ik over Manifesto begon na te denken, ben ik al teksten over het kapitalisme gaan verzamelen. In de loop der jaren is het een gigantische, zeer uiteenlopende verzameling geworden; in Euphoria zit een 2000 jaar oud fragment van Plato én een songtekst van Snoop Dogg.” Neuriënd: “With my mind on my money and my money on my mind.”

Gebed zonder end

Zijn manier van werken is vergelijkbaar met wat hij in de jaren negentig deed met found footage, zegt hij. “Maar misschien is het ook mijn angst om mijn eigen dialogen te schrijven, en heb ik die methodologische reden alleen maar als excuus verzonnen. Ik probeer het wel steeds meer, zelf dialogen schrijven. In Euphoria zitten tal van zinnen en zinnetjes die ik zelf heb geschreven, als ik op een bepaald punt géén geschikte quote kon vinden.”

Zijn nieuwsgierigheid was – zoals altijd – het belangrijkste vertrekpunt. “Of mijn onwetendheid over bepaalde aspecten van het leven, in dit geval de economie. Ik heb nooit begrepen hoe de economie werkt en daar schaamde ik me altijd een beetje voor. Door er een project van te maken, kon ik me verdiepen in de vraag waarom het kapitalisme nog steeds het alomtegenwoordige systeem is. Wat natuurlijk ook weer problematisch is, want door het van buitenaf te bekijken doe je alsof je er zelf geen deel van uitmaakt.”

De vraag waar Rosefeldt misschien wel het meest mee worstelde, is waarom het kapitalisme zo verleidelijk en onweerstaanbaar is. “Hoe werkt het? Wat maakt dat ook een hopelijk kritisch denkend mens zoals ik zo betoverd is door de kapitalistische ideologie?” Met een zucht: “Het was een gebed zonder end. Elke dag verschijnen er nieuwe boeken en interessante artikelen waarvan ik denk: als ik dat eerder had gelezen, had ik het zeker in mijn film verwerkt.”

Ode aan Jim Jarmusch

Euphoria kan volgens Rosefeldt tevens worden gezien als een hommage aan filmmaken. Als voorbeeld noemt hij de openingsscène, waarin Giancarlo Esposito als taxichauffeur door nachtelijk New York rijdt, zoals hij eerder deed in Jim Jarmusch’ Night on Earth (1991). “Dat was de eerste scène die ik schreef. Ik houd van citaten en verwijzingen. Niet om het publiek te slim af te zijn, maar ik vind het gewoon leuk om ermee te spelen. Misschien nam de door Giancarlo gespeelde Yo Yo het stuur over van de door Armin Mueller-Stahl gespeelde Oost-Duitse taxichauffeur Helmut, die niet overweg kan met de automatische versnellingsbak, en is hij tot op de dag van vandaag blijven rondrijden in New York.”

De scènes in New York zijn overigens voor het grootste deel opgenomen in Kyiv en Sofia. “Dat we moesten uitwijken was heel dubbel. Terwijl we bezig waren met een project over de neoliberale kapitalistische ideologie werden we constant geconfronteerd door haar eigen logica. Zo kozen we er bijvoorbeeld voor om in Kyiv en Sofia te filmen, omdat het goedkoper is om daar “New York” te filmen. Want Euphoria mag dan met afstand het duurste project zijn dat ik heb gedaan, het is niets vergeleken met het budget van een commerciële Hollywoodfilm. Dus zaten we in Kyiv, terwijl daar een oorlog op uitbreken stond – en uiteraard is die oorlog ook weer een aspect van de neoliberale kapitalistische machinerie.” Met een zucht: “Maar een kunstenaar is nu eenmaal een vuile klootzak; alles moet wijken voor het kunstwerk.”

Euphoria, 9-25 juni, Centrale Martkhal

Bijzondere rol voor Cate Blanchett In Euphoria is een zeer opmerkelijke rol weggelegd voor Cate Blanchett: de Australische steractrice, die eerder dertien rollen speelde in Julian Rosefeldts film annex installatie Manifesto, verzorgt de stem van een tijger die ronddwaalt door een enorm winkelcentrum. “Nadat we aan elkaar waren voorgesteld door een wederzijdse vriend, wilden we graag samen iets maken; dat is Manifesto geworden. Sindsdien zijn we vrienden en houden we contact.” “Voor de innerlijke monoloog van de tijger, had ik alleen haar stem nodig, omdat zij het vermogen heeft om met haar menselijke stem een geloofwaardig en overtuigend dierlijk personage te creëren. Ik wilde een overdonderende monoloog in de epiloog van Euphoria en ik wist dat zij dat kan. Zo simpel is het. Voor de bioscoopversie kan het misschien een pre zijn dat Cate een stem verzorgt, maar dat was nooit mijn motivatie. Ze is een briljante acteur en een vriend. Punt.”