In een weekend zonder Tour, EK of TT bracht Bert Maalderink redding

Studio Sport, NPO 1.

Bij Studio Sport zijn ze dringend aan vakantie toe. Al dat gerommel in de marge, ze zijn er klaar mee. Geen wielrennen, hockey of tennis, laat staan de zondagse voetbaluitzending: de verslaggevers zouden er gek van worden. Nog maar weer eens een oude wedstrijd uit het archief trekken, dáárvoor zijn ze niet bij het boegbeeld van de Nederlandse sportjournalistiek gaan werken.

Nu juni afloopt en juli en augustus eraan komen, zou het normaal gesproken volle kracht vooruit zijn. Of zoals presentator Gert van ’t Hof het gisteravond zei: we zouden midden in het EK voetbal zitten ‘als alles bij het normale was geweest’. En ‘normaal gesproken’ zou dit weekend de strijd om de gele trui weer zijn losgebarsten. En, ook weer als alles ‘normaal’ zou zijn geweest, hadden er dit weekend duizenden motorsportfans in Drenthe gezeten voor de hoogmis van de motorsport: de TT in Assen.

Nergens wordt zo gesmacht naar het Oude Normaal – naar wedstrijden die wél doorgaan – als bij Studio Sport. Maar je moet wat, en dus werd verslaggever Sjoerd van Ramshorst naar Assen gestuurd voor wat werd aangekondigd als een therapeutische sessie. Uitgesmeerd over wel drie onderdelen zou dokter Sjoerd ons, de kijkers, helpen bij het verwerken van het verlies van de sportzomer.

Dat werd allesbehalve een succes. Volledig niet urgente praatjes met de leiding van het TT-circuit dat het zo erg was allemaal. En ook de interviews met oude Nederlandse motorsportkampioenen waren niet de therapeutische sessie die de kijker werd beloofd. De pijn werd alleen maar erger.

Dan deed dokter Bert het toch beter. Het interview dat de oude vos Bert Maalderink had met Wesley Sneijder, die in tegenstelling tot Arjen Robben allesbehalve van plan is zijn oude stiel weer te gaan oppakken, was scherp en liefdevol. Therapeutisch? Mwah. Maar wel fijne televisie.

