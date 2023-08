In een memorabele Zomergasten nam Bibi Dumon Tak de regie over en vroeg ze Theo Maassen naar zijn jeugd

De chemie tussen Theo Maassen en schrijfster Bibi Dumon Tak spatte zo van het scherm af dat het een geslaagde blind date leek. Beeld VPRO, Zomergasten

Bibi Dumon Tak, schrijfster van boeken voor kinderen (over dieren) en volwassenen (over jongeren in jeugdgevangenissen, onder meer), zette als Zomergast de toon met een fragment uit Hier is... Adriaan van Dis waarin Van Dis en Renate Dorrestein een pittige discussie aangingen over de schoonheidsidealen voor vrouwen en mannen. “Een interviewer met één schrijver, dat zie je niet vaak meer,” concludeerde Dumon tak. “Ja, nu even.”

De lat lag meteen hoog voor presentator Theo Maassen. De subtiele stimulans leverde een memorabele Zomergastenavond op, waarin de chemie zo van het scherm af spatte dat het een geslaagde blind date leek.

Maassen wist Dumon Tak al in het eerste uur te verleiden tot een potje armworstelen terwijl Dumon Tak de presentator zover kreeg dat hij zijn jasje uittrok. Die spontane geste bleek, vanwege de microfoon op de revers, een minder goed idee. Waarop Dumon Tak de regie overnam en Maassen vragen begon te stellen: “Waarom knokte je als jongetje op de lagere school?”

Maassen gaf gedwee antwoord, alsof hij weer moest nablijven. Dumon Tak heeft dan ook ervaring met stoere jongens, vanwege haar boek over jongeren in jeugdgevangenissen, getiteld Rotjongens. Ze kon er oprecht niet bij dat 12-jarige jongens worden vastgezet als ze over de schreef gaan.

Daarnaast wierp ze zich op als overtuigd dierenvriend: “Ik heb elke dag een ander lievelingsdier.” Als kind werd ze al rustig van koeien en als volwassene schreef ze er drie boeken over. “Koeien zijn een soort natuurlijke Ritalin voor me. Het maakte me rustig, dat herkauwen, dat groene gras.”

Met aalscholvers had de voormalige vrijwilliger van de dierenambulance – 10 jaar trouwe dienst – minder: “Dat zijn linkmiegels, net als reigers, die pikken meteen in je ogen”.

Met veel empathie en overtuiging stak Dumon gedurende haar Zomergastenavond een pleidooi af voor het lezen (‘hoe meer je leest, hoe vrijer je wordt’) en tegen de jacht.

Vanwege haar uitgebreide betoog over de jacht op jagers kwam het persoonlijke verhaal over haar overleden zus – wier kinderen ze niet meer mag zien van haar zwager – nogal in het gedrang. Maar met Paul McCartneys Let it be in Carpool Karaoke sloot de Zomergastenavond perfect af, waarna Theo en Bibi nog een potje armworstelden terwijl de studiolampen doofden.

Meer tv-recensies? Lees alle afleveringen van Han Lips in ons archief. Lees ook de wekelijkse rubriek Sterrenstof, waarin we de mediaweek doornemen. Reageren? hanlips@parool.nl.