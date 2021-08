De villamoord 2, NPO 2. Beeld -

Beelden van politieverhoren zijn goud in het ­truecrimegenre waar De villamoord 2 toe behoort. Daar zag Lips hoe knullig het er kennelijk aan toe gaat als er geen acteurs bij betrokken zijn. De teamleider van de politie bleek op een wel heel doorzichtige manier pogingen te hebben gedaan om het vertrouwen van verdachten te winnen.

Het was indrukwekkende televisie vorig jaar, het eerste drieluik over de villamoord. Over negen mannen die tijdens een inbraak in 1998 de vrouw des huizes zouden hebben vermoord en een vriendin voor dood zouden hebben achtergelaten. De mannen werden gepakt en kregen tot twaalf jaar cel.

Maar: er waren fouten gemaakt door politie en justitie, zo bleek in dat eerste seizoen. En zoals dat gaat met een succesvolle documentairereeks: het leverde nieuwe ingangen en verse bronnen op voor verder onderzoek.

De eerste aflevering bood in die zin meer van hetzelfde: mannen – kruimeldieven zou Lips ze graag noemen – die door vooringenomen en bewijsdriftige agenten oeverloos werden verhoord. En daaronder bewonderenswaardig standvastig bleven. Maar ook werd alvast een voorschot genomen op de komende weken, als gaat blijken dat ­politiechef Ad Baars onder ede zou hebben gelogen over het onderzoek.

Hinderlijk is de tenenkrommend ronkende voice-over, die onder meer de best redelijke telefonische reactie van politiechef Baars wegzet als dat hij niet zou willen meewerken aan het programma omdat hij ‘gewoon liever wilde genieten van zijn pensioen’. Dat doet afbreuk aan de documentaire.

Het is vaker de makke van dergelijke reconstructies: de makers twijfelen geen moment en werken in een loodrechte lijn toe naar de enig mogelijke conclusie: gerechtelijke dwaling. Waaróm ­rechters, advocaten en media daar destijds klakkeloos in meegingen, géén idee.

