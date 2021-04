In een hyperactuele Passion neemt Pilatus het op voor Mark Rutte

Humberto Tan was de volkomen geloofwaardige verteller van The Passion.

Het wordt hem weleens verweten, maar Lips is natuurlijk ook niet van steen. Ja, soms vindt hij, professioneel kijker immers, het lastig om de televisie over zich heen te laten denderen, om zich volledig over te geven aan wat hij ziet.

En inderdaad: donderdag begon hij hinkend op twee gedachten aan een kleine twee uur The Passion. Terwijl een met geheugenverlies kampende premier werd geroosterd, zou Lips de avond doorbrengen met zingende acteurs en acterende zangers. Dat versus het schrijven van politieke geschiedenis: zie er maar eens niet cynisch van te worden.

Het duurde gelukkig niet lang, Lips was in een kwartiertje om. Prachtige productie, visueel spektakel. Roermond was schitterend uitgelicht, er werd hogeschool geregisseerd. Dat allemaal, zonder twijfel. Maar de acteurs stalen de show. Freek Bartels deed echt alles goed als Jezus. Rob Dekay was nauwelijks minder als Judas, maar die bracht natuurlijk zijn ervaring als Mol mee.

Lips vraagt zich bij musicals vaak af waarom er toch zoveel moet worden gezongen, maar Bartels’ vertolking van Zwart-wit gaf hem kippenvel. En dat door The Passion, toch een beetje het Sinterklaasjournaal voor goedgelovige volwassenen.

Ook zo fijn: het was een heel actuele Passion. Humberto Tan, de volkomen geloofwaardige verteller, schroomde niet in te haken op de toestand in Den Haag. Over Pilatus, die het volksgericht vanaf een persconferentie deed, met doventolk: “Een leider in het nauw maakt soms rare sprongen. Een selectief geheugen is van alle tijden.”

En Famke Louise, zij deed deze keer wel mee, zette een korte maar krachtige Barabas neer. Ook sterk: de Romeo’s die als moderne versie van de Romeinen Jezus in de boeien sloegen. Het was pas aan het einde dat Lips zich ineens afvroeg of de haan al driemaal had gekraaid voor Rutte.

