In een boek logeer je uiteindelijk het beste: columns Schrijvershotel gebundeld

Marjolijn de Cocq Schrijvers hotel Beeld Adinda Bekema Ambassade Hotel

Altijd die zucht van fotografen als er weer een schrijversinterview werd afgenomen in het schrijvershotel. Alle achtergronden en locaties hadden ze al gehad. De bibliotheek, de brasserie, de blauwe salon. Elke sofa en canapé. Elke steeg om de hoek, elke brug over de gracht. Wat nu weer te verzinnen?

Dat was zo toen ik meer dan twintig jaar geleden voor het eerst in het Ambassade Hotel kwam, dat was twee jaar geleden zo – en ik kan alleen maar hopen dat dat ooit weer zo zal zijn.

Mijn eerste interview in het schrijvershotel vond plaats om de hoek van de entree, in de lobby. Het was 1998, en Arnon Grunberg was de auteur van het Boekenweekgeschenk. Ik was jong, hij was nog jonger. Vorige week werd hem de P.C. Hooftprijs 2022 toegekend voor zijn ‘romanuniversum.’ Hij is nog steeds jonger.

Ik weet nu zijn favoriete kamernummer. Het werd me vorige week ingefluisterd door de bibliothecaris van het hotel die de circa 5500 gesigneerde boeken van schrijvende gasten beheert. Want ik was er weer even, mij viel de eer toe om er het eerste exemplaar van een bijzondere bundel in ontvangst te nemen.

De boekwinkels waren gesloten tijdens de winterlockdown begin dit jaar. Schrijvers hadden geen tournees meer, geen lezingen, signeersessies, prijsuitreikingen. Laat staan een boekenbal. En het schrijvershotel was zonder schrijvers niet langer een schrijvershotel, toen het stil werd en nog langer stil bleef.

Zo ontstond binnen de muren van het Ambassade Hotel een project met als werktitel: Schuilen in het schrijvershotel. Schrijvers werden uitgenodigd voor een verblijf, om er te schrijven over de invloed van deze verstilde tijd op hun schrijverschap. Er ontstonden unieke verhalen, die wekelijks hun weg naar Het Parool vonden als de column Schrijvershotel.

De presentatie van de gebundelde columns was in (heel) klein comité, met een (heel) klein aantal volgers online. Misschien, mijmerden we, kan dat grote feest dan straks toch, als het lente wordt... Mijn ogen gingen langs de ruggen in de bibliotheek, de titels brachten interviews van voorbije jaren weer voor de geest.

Als coördinator boeken voor Het Parool wist ik me ook dit jaar weer spekkoper. Ik reisde ongehinderd in boeken de wereld over. Daarom de woorden waarmee Adriaan van Dis zijn bijdrage besluit, tevens titel van dit zo liefdevol gemaakte boekje: ‘In een boek logeer je uiteindelijk het beste’.