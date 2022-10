In documentaire Koning op de Dam zien we horecatycoon Won Yip heel vaak geld tellen

Won Yip. Beeld Witfilm

Eva Jinek wilde in haar talkshow van Won Yip weten hoe Brad Pitt reageerde toen de steracteur hoorde dat de horecatycoon het allermooiste, allerduurste penthouse van Nederland – in de Pontsteiger – voor zijn neus had weggekaapt. “Wie is Brad Pitt?, antwoordde Yip met een uitgestreken gezicht.

Het spraakmakende fragment is te zien in Koning op de Dam, een anderhalf uur durende 2Doc van regisseur Sarah Vos en cameraman Sander Snoep. De twee krijgen ruim baan van Won Yip, die uitvoerig verhaalt over zijn leven en achtergrond.

Hij vertelt over zijn vader, die in China van de honger op een steen zoog, en met één Brits pond en twee Amerikaanse dollars op zak in Amsterdam belandde. Hij stierf toen Yip 18 was. Yip was de enige die een baan had – hij stond op zijn 16de al achter de bar – en moest zijn vader beloven om voor de familie te zorgen. Heel gek is het dus niet dat Yip niet kan begrijpen dat zijn stiefdochter niet gaat werken als ze honderd euro heeft: ‘Je kan er toch 200 euro van maken?!’

Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis

Het gaat over zijn moeder, die de dood van haar man nooit te boven is gekomen. Zijn zus, die een belangrijke rol speelt in de Yip Group, komt uitgebreid aan het woord, net als zijn partner, ‘provinciemeisje’ Heleen Jeremiasse, met wie hij na een relatie van 17 jaar voor het eerst gaat samenwonen in de Pontsteiger.

Als Yip een kijkje komt nemen in zijn volledig gestylede appartement wil zij weten wat hij van de nieuwe stoelen vindt. “Hij heeft er nog helemaal niks van gezien, van wat ik uitgezocht heb,” zegt zij tegen een van de decorateurs. “Ik heb wel de factuur gezien, schat,” antwoordt hij. “Ja daar ben jij meer van,” riposteert zij.

Zo zijn er meer vermakelijke scènes (we zien Yip heel vaak geld tellen), maar het is ook een tikje vreemd dat de diagnose kanker, die hij in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis te horen krijgt, verder nauwelijks een rol speelt (‘het is wat het is’) en dat de gevolgen van corona voor de 436 mensen die hij in dienst heeft ook ongewis blijven. Terwijl Yip toch zegt: “Dat gaat gevolgen hebben. Niet veel, niet mega, het wordt giga.”

