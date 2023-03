In documentaire Daughters of the Sun vertellen yezidivrouwen hun verhaal: ‘Ik laat ook de vrouwen die luisteren zien’

Still uit de documentaire ‘Daughters of the Sun’. Beeld Filmdepot

“Wij zijn als mens vergeetachtig geworden,” verzucht documentairemaker Reber Dosky (Sidik en de panter, Radio Kobani). Met zijn nieuwe film Daughters of the Sun vertelt hij het verhaal van yezidimeisjes en -vrouwen die door Islamitische Staat (IS) werden ontvoerd, onder dwang bekeerd tot de islam en tot seksslaaf gemaakt. Of beter gezegd: hij laat die vrouwen hun verhaal vertellen.

“De genocide op de yezidi’s is een van de grote gebeurtenissen in de laatste twintig jaar,” stelt Dosky. “Door IS zijn zo’n zeven, acht miljoen mensen ontheemd geraakt.” Maar in de laatste jaren is de aandacht van het Westen verslapt. “Als het oorlog is, zijn alle camera’s op jou gericht, maar zodra er ergens anders oorlog uitbreekt, verschuift de aandacht weer. Wat ik met mijn films doe is juist de camera richten op het leven na de oorlog. Hoe bouw je opnieuw de gemeenschap op? Hoe ga je verder?”

Het is 2014 als IS de voornamelijk door yezidi’s bewoonde provincie Sinjar in Iraaks-Koerdistan binnenvalt. “IS kwam met de gedachte: wij gaan deze gemeenschap vernederen en vernietigen. En dat hebben ze systematisch aangepakt.” Binnen enkele weken werden zo’n vijftigduizend mannen en ouderen vermoord. Kinderen werden ontvoerd en vrouwen tot slaaf gemaakt.

Een lange aanloop

Na de bevrijding van Sinjar in 2016 keerden veel vrouwen terug en kwamen terecht in vluchtelingenkampen met populaties van soms wel twintig- tot dertigduizend mensen. “Eigenlijk zijn dat gewoon steden,” merkt Dosky op. Daughters of the Sun focust op negen vrouwen die zich hebben weten te bevrijden en nu trachten een nieuw bestaan op te bouwen, onder de begeleiding van theatermaker Hussein Osman, liefkozend Oom Hussein genoemd. Hij draagt parabels voor en biedt de vrouwen letterlijk en figuurlijk een podium om hun verhaal te vertellen.

Het plan om een film te maken over de vrouwen van de yezidigemeenschap had Dosky al langer. In 2015 maakte hij de korte film Yezidi Girls. “Ik merkte destijds dat het eigenlijk te vroeg was voor hen. Ze zaten nog diep in hun trauma.” Voor Daughters of the Sun nam hij bewust een lange aanloop. “We hebben de tijd genomen en ruimte gegeven aan deze vrouwen om tot zichzelf te komen. Zich weer waardig te voelen. Opnieuw kennis te maken met hun geloof en gemeenschap, te voelen wie ze zijn en waar ze vandaan komen.”

“De eerste keer dat ik ze ontmoette, heb ik alleen maar gekeken,” vervolgt hij. “In een hoekje, zonder vragen te stellen.” Die terughoudendheid spreekt ook uit de vorm van de documentaire. Als de vrouwen hun verhaal doen, is dat even simpel als effectief gefilmd. Schilderachtig uitgelichte gezichten die loskomen van de duisternis. Gevraagd naar die vorm haalt Dosky de film Shirin (2008) van Abbas Kiarostami aan, die bestaat uit close-ups van 115 actrices die in een bioscoopzaal kijken naar een filmvertolking van een eeuwenoud Perzisch gedicht. “Ik zag die film en het was meteen raak.”

Voor zijn documentaire haalde Dosky inspiratie uit die vorm. “Wanneer iemand op Husseins podium haar verhaal doet, laat ik ook de vrouwen die luisteren zien. Wat gebeurt er met hen, met hun mimiek? Het gaat om de verbinding tussen hen. Het besef dat daar ontstaat: dit is niet alleen mij overkomen, maar met mij samen zijn er hier nog acht vrouwen en daarbuiten misschien nog honderden. Dat maakt voor henzelf hun trauma ook toegankelijker.”

Kinderen niet geaccepteerd

Daughters of the Sun toont ook de dilemma’s die de terugkeer van deze vrouwen opwerpt. “Als je als yezidi bekeerd bent tot de islam kun je niet meer terug. Daarop is voor deze vrouwen voor het eerst een uitzondering gemaakt. De geestelijk leiders hebben gezegd: ‘Jullie zijn welkom, jullie zijn heilig voor ons en jullie zijn nog steeds yezidi.’”

Regisseur Reber Dosky: ‘Als het oorlog is, zijn alle camera’s op jou gericht, maar zodra er ergens anders oorlog uitbreekt, verschuift de aandacht weer.’

Lastiger ligt het voor de kinderen die de vrouwen gedwongen kregen bij IS-strijders. Die worden niet geaccepteerd door de yezidische gemeenschap. “Dat is een groot dilemma,” beaamt Dosky. De film toont het wrikken van dat dilemma, zonder er een oordeel over te vellen. Het laat zien dat de op het eerste oog starre houding van de yezidi’s vooral ook een poging is om hun cultuur en religie te behouden en beschermen. “Of dat goed is of niet, dat is niet aan mij.”

Daughters of the Sun is zo niet alleen een indrukwekkende getuigenis van wat deze jonge vrouwen is overkomen, maar ook een schets van de lastig te navigeren weg naar een nieuwe vorm van samenleven. “Deze mensen hebben jarenlang met Arabische buren samengeleefd, maar toen IS kwam kozen die heel duidelijk voor hun islamitische broeders. Dat heeft veel schade aangericht. Als de yezidi’s terugkeren naar hun dorpen, zijn diezelfde buren daar nog steeds.”

Het maakt dat de vrouwen er nog niet aan toe zijn om weg te gaan uit de kampen waar ze wonen. “Ze leven daar nu zo’n zeven jaar en het is echt een zwaar leven. Maar het biedt ook bescherming, veiligheid,” legt Dosky uit. “Ik denk dat ze nog niet klaar zijn voor de maatschappij daarbuiten. Ze hebben elkaar nog nodig.”

