In dit programma lijkt de multiculturele samenleving geslaagd

In het nieuwe BNNVara-programma Liefde in de mix volgen de makers vijf weken lang vier stellen met verschillende culturele achtergronden. De vragen die ze daarbij stellen zijn ‘Welke gebruiken nemen ze van elkaar over?’, ‘Waarin botst het?’ en ‘Waarin vinden ze elkaar?’

In de eerste aflevering dinsdag leerden we drie van de vier stellen kennen. Allereerst de Marokkaans-Egyptische Chaimae en de Burundese Yvan die met hun dochtertje Zykra in een Utrechtse nieuwbouwwijk wonen. Zij was zijn droomvrouw vertelt Yvan: “Ik val gewoon op krullen!” Waarop Chaimae snedig toevoegt: “Hij zou zo vreemd kunnen gaan met iemand met krullen.”

Zij heeft een goedlopende beautykliniek, hij een bedrijf in kruidenmengsels terwijl zijn hart bij de zorg ligt. En hij zou graag vijf kinderen willen. Chaimae helpt hem uit de droom: “Blijf jij dan thuis voor de kinderen?” Niet dus. Haar zwangerschapstest aan het eind van het programma is echter positief dus een tweede kind is op komst.

Liefdesverklaringen

Het tweede stel wordt gevormd door de Rotterdamse Ro en de Amerikaanse Beck: Ro is een Surinaamse vrouw, Beck een witte Amerikaanse die veel van alles is. Na zeven jaar zijn ze nog dolverliefd op elkaar, en die liefde bezegelen ze met een Surinaams wasiritueel: eerst reinigen ze het huis met rook en daarna elkaar terwijl ze liefdesverklaringen voorlezen. Daarvan wordt de kijker ongewild deelgenoot gemaakt – maar dat lijkt het extraverte koppel niet te deren, integendeel.

Koppel nummer drie bestaat uit de Twentse Ellen en de Surinaams-Hindoestaanse Leroy. Na elf jaar samen besluiten ze te gaan trouwen, maar dan wel op Hindoestaanse wijze zoals Leroys overleden vader zou hebben gewild. Dat betekent onder meer: uitnodigingen rondbrengen in plaats van op de post doen.

In Liefde in de mix lijkt de multiculturele samenleving geslaagd: de stellen zijn dolverliefd op elkaar en in hun omgeving ziet niemand problemen. Mooi om te zien natuurlijk – maar geluk levert saaie televisie op, zonder drama. Alleen tussen Chaimae en Yvan kan het gaan knetteren: zij vindt hem “erg relaxed, wat ik typisch Afrikaans vind, terwijl ik Marokkaans temperament heb en veel schreeuw.”

Díe mix moet de door de makers beloofde botsingen gaan opleveren.

