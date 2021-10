In Deep Shit breken twee Vinexvrouwen op geestige wijze uit de alledaagse sleur

Een weigerachtige dierenwinkelverkoopster die geen vervangcavia wil verkopen duwt de getergde vrouwen over het randje Beeld Bram Willems

Wanneer zelfhulpboekenschrijfster Veerle (Jennifer Hoffman) en journaliste bij het lokale sufferdje Sara (Fockeline Ouwerkerk) bijna op elkaar botsen in de supermarkt is een wederzijdse blik in hun met identieke boodschappen gevulde boodschappenkarretje voldoende voor een deprimerende conclusie: ze zitten allebei muurvast in de sleur van huisje-boompje-beestje. Niet veel later zitten ze samen, zonder boodschappen maar met een gestolen fles witte wijn, op een bankje hun voorspelbare levens te beklagen.

Maar de titelsong These boots are made for walking geeft al aan dat deze vrouwen niet meer over zich heen laten lopen. Een nafluitende straatdealer krijgt de wind van voren en wordt letterlijk uitgeschud door Sara. Dat hij daarbij zijn pistool verliest komt mooi uit wanneer vervolgens een assertieve verkoopster in een dierenwinkel weigert cavia Karel te verkopen aan Sara omdat die de vorige cavia heeft laten doodgaan. Dat is nét de druppel die de emmer vol ergernis doet overlopen en Veerle naar het zojuist verworven pistool doet grijpen. Even later zijn de verse vriendinnen weliswaar een cavia rijker maar zitten ze ook in deep shit – en dan zijn we nog maar halverwege de eerste aflevering van deze even snelle als geestige achtdelige comedy.

De Luizenmoeder

Hoofdrolspeelsters Hoffman en Ouwerkerk leerden elkaar zestien jaar geleden kennen tijdens de opnames van de terecht vergeten Talpacomedy Samen. Het succes van De Luizenmoeder, ook met een hoofdrol voor Hoffman, bewees dat het wel degelijk mogelijk was een geslaagde, scherpe comedy te maken in Nederland. Maar het idee voor Deep Shit dateert al van daarvoor, verzekert Hoffman, die het idee samen met Ouwerkerk en producente Annemieke van Vliet ontwikkelde. “Het succes van De Luizenmoeder heeft zeker ruimte gemaakt voor comedy’s met grove grappen. Maar bij De Luizenmoeder zat de grofheid in het feit dat we de Nederlander een spiegel voorhielden. Deep Shit maakten we om onze dagelijkse ergernissen kwijt te kunnen. Dat Thelma & Louise-gevoel van ‘ik pik het even niet meer’, al had dat in die film een veel schrijnender aanleiding.”

Het vrolijke Deep Shit maakt het alledaagse absurd, dankzij de hilarische scripts van Dirk van Pelt (schrijver van de korte comedy Toon), met ontsporende dialogen over kinderen die Nectarine heten en cavia’s die ‘doodgaan als core business hebben’. Zo wil Veerle absoluut niet aan Sara’s man worden voorgesteld “want voor je het weet zitten we met de hele bubs drie weken op een naaktcamping in de Algarve.”

Kind & Nog Iets

Hoffman had er geen moeite mee om voortdurend op het randje van hysterie te moeten spelen: “Dat was ongelofelijk leuk, maar dat kwam ook door de scripts, die waren een feest om te spelen. Ik hoefde er eigenlijk heel weinig aan toe te voegen.”

En het was een mooie bonus dat Hoffman regelmatig met een pistool mocht zwaaien, zelfs op consultatiebureau Kind & Nog Iets, onder het uitroepen van ‘hier met die peuter!’

“Ik had het wel eens in een politieserie gedaan maar dat was heel serieus. Dit voelt een beetje als Rambootje spelen, het geeft iets heel machtigs. Het hoeft geen wapen te zijn. Ik heb ook wel eens een olifant in mijn handen gehad, dat voelde ook heel machtig.”

Snoepwinkel

Op dierengebied heeft Hoffman overigens ervaring met cavia’s. “Ik heb vroeger als kind wel eens week een cavia gehad. Ik ben er ingeluisd door mijn buurmeisje, die vroeg of ik haar cavia wilde hebben. Toen ik hem een week had begreep ik waarom ze ervan af wilde. Dat beest maakt ’s nachts herrie op je kamer en je kunt er niets mee. Ik heb toen ook weer iemand op school erin geluisd. Dus hij zal ook weer na een week naar iemand anders zijn gegaan, tot hij stierf. Het zijn heel zielige beesten.”

Hoffman en Ouwerkerk waren als ‘creative producers’ ook betrokken bij de casting. Hoffman: “Het was zo fijn om overal over mee te kunnen denken, dat we die luxe hadden om mee te casten en de crew mochten bepalen. Alsof we in een snoepwinkel waren.”

En dat smaakte naar meer: “Als dit een succes wordt kunnen we Deeper Shit maken.”

Deep Shit is vanaf zondag 17 oktober te zien bij BNNVARA op NPO3 om 20u20.

Aflevering 1 t/m 4 is nu al te zien op NPO Plus