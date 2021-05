In de zoektocht naar ABBA komt vooral het fandom van Kees naar voren

Beeld AvroTros

Nick, Simon en Kees gaan op zoek naar ABBA. Dan moet je natuurlijk in Zweden wezen, maar het leek ze een goed idee om in Volendam te beginnen bij Thomas Tol. De toetsenist van BZN en vader van Kees was voor hen de aangewezen persoon om de muziek van ABBA op waarde te schatten.

In ABBA-hit Chiquitita staan alle noten op de goede plek, zei Tol senior. “Dat heb je ook bij symfonieën van Beethoven.”

Nou is het vrij makkelijk om de documentaire die de Volendamse vrienden zeggen te maken in het belachelijke te trekken. Eenmaal in Stockholm raakten ze in gesprek met de chauffeur van hun taxibusje. Bleek dat zijn vader in een band zat die ABBA-zangeres Agnetha ontdekte toen zij nog maar 15 jaar oud was!

In een Zweeds vissersdorp verbleven ze in het hotel van Björn, in de Mamma Mia-suite waar de ABBA-zanger zelf ook weleens slaapt. Verder ontmoetten ze twee zangeressen van een ABBA-coverband.

Maar sinds hun reis vorig jaar naar het New York van Simon & Garfunkel kunnen Nick, Simon en Kees bij Lips wel een potje breken. Toen al bleek hoe slim hun filmavonturen in elkaar steken. We kijken als het ware naar de making-of van de documentaire die ze aan het draaien zijn. We rijden mee op de achterbank terwijl ze hun helden op de hielen zitten en honderduit vertellen.

Daarmee is het, meer nog dan een zoektocht naar Abba, een serie over het fandom van Kees die alvast aankondigt dat hij geen woord kan uitbrengen als hij oog in oog staat met Björn of Agnetha. Het wordt allemaal met zoveel enthousiasme en jongenslol verteld dat Lips met plezier blijft kijken.

Vorig jaar hoopte Lips vurig dat Simon noch Garfunkel ooit gevonden zou worden. Dat zou nu ook voor iedereen het beste zijn. Want je helden, nee, die moet je niet ontmoeten.

