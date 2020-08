In de VS doen talkshowhosts het nog steeds vanuit huis

The Daily Show, Comedy Central.

Half Amerika is al maanden in lockdown en dus ook de talkshowhosts die normaal vanuit een vol theater voor een dolenthousiast publiek hun grappen vertellen en hun gasten ontvangen. In plaats daarvan zitten Stephen Colbert (The Late Show), Trevor Noah (The Daily Show), Seth Meyers (Late Night) en Jimmy Fallon (The Tonight Show) thuis, waar ze in een hoekje van hun kantoor er het beste van proberen te maken. Wat niet meevalt zonder goedlachs publiek of muzikale ondersteuning.

Stephen Colbert, die zijn The Late Show inmiddels heeft omgedoopt tot A Late Show, levert deze week vanuit zijn huisstudio commentaar op de Democratische conventie – die ook al online plaatsvindt. Zijn pak heeft Colbert al maanden verruild voor een casual overhemd zonder stropdas en zijn normaal strakke coupe is al aardig uit­gegroeid. Zijn pretoogjes verraden dat de sterk uitgedunde crew af en toe moet lachen, en zo heeft hij toch een beetje publiek voor zijn grappen. Maar Colberts imitatie van Trump die zijn eigen tweets voorleest, begint sleets te worden en de kwinkslagen die hij uitdeelde aan de Democratische sprekers waren ongevaarlijke speldenprikjes.

Dan was Trevor Noah, die zijn The Daily Show intussen heeft omgedoopt tot The Daily Social Distancing Show en wiens kapsel ook al vervaarlijk is uitgegroeid, beter op dreef. Hij toonde haarfijn aan dat het verwijt van conservatieve kant dat Joe Bidens running mate Kamala Harris ‘niet zwart genoeg is om zichzelf zwart te mogen noemen’ niet alleen racistisch en inconsequent was, maar juist in Harris’ voordeel kon werken: Obama kreeg dezelfde verwijten namelijk ook voor hij president werd.

Noah had een staande ovatie verdiend voor dat sterke item. De presentator moest in zijn huisstudio genoegen nemen met zo’n 30.000 likes op Youtube.