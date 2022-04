In de theaterbewerking van Bonita Avenue moet alles wijken voor alfaman Siem Sigerius

Bonita Avenue door Korthals Stuurman Beeld Annemieke van der Togt

In Koen Caris’ toneelbewerking van Buwalda’s overdonderende debuutroman Bonita Avenue zijn de vele door de tijd springende verhaallijnen teruggebracht tot de ijskoude ambitie van Siem Sigerius en zijn vrouw Tineke, die alles afklemt en verstoot wat niet bijdraagt aan de opwaartse lijn in Siems carrière. Dat levert een steeds benauwender huiskamerdrama op, met een paar explosieve ontwikkelingen.

Een gouden theaterregel is dat als in het openingsbeeld een pistool te zien is, dat wapen later in het stuk zeker zal worden afgevuurd. Tineke Sigerius, blootsvoets gespeeld door Oda Spelbos, heeft naast de grote smaakvolle loungebank in haar verbouwde Twentse boerderij een joekel van een bijl neergezet. Ter verdediging. Ze voelt zich na een telefoontje van haar stiefzoon Wilbert niet veilig in haar eigen huis. Wilbert heeft jaren in de gevangenis gezeten voor moord, maar is vervroegd vrijgelaten. Marijn Klaver geeft hem met zijn opvallende lichte stem leep gestalte en is gedurende vrijwel het hele stuk als plaaggeest aanwezig in de schaduwen op het toneel.

Ego boosten

Hajo Bruins is met zijn stevige fysiek geknipt om Siem Sigerius, de almaar duisterder alfaman, te spelen. Hij doet dat zeer sterk. Sigerius is rector magnificus van de Twentse universiteit, wiskundige, voormalig judokampioen en jazzfan. Hij kijkt ook graag naar vrouwen. Wil je in zijn leven iets betekenen, dan zul je op een van deze vlakken zijn ego moeten boosten. Dus stuwt zijn vrouw van meet af aan zijn carrière op, danst zijn schoonzoon op de judomat om hem heen en is zijn stiefdochter het mooiste meisje in zijn wereld – op meer vlakken dan hij zelf beseft. Alleen Wilbert helpt niet mee dit glanzende ego verder op te poetsen. Wilbert moet buiten beeld blijven.

Hoever Sigerius gaat om zich daarvan te verzekeren, daar gaat het in deze bewerking in regie van Hanneke Braam om. Hij en Tineke kiezen consequent voor de rechte lijn omhoog en sparen daarbij zelfs hun kinderen niet. Die vallen een voor een buiten de boot, hoezeer ze ook rebelleren en vechten om die krachtige opwaartse beweging te keren. Stiefdochter Joni en schoonzoon Aaron (Marieke Giebels en Willem Voogd) doen met hun pornografische fotografie een aardige poging, maar het is vader die tot het eind op de mat staat en doorvecht.

Vuurwerkramp

De vuurwerkramp die in mei 2000 de wijk Roombeek in Enschede helemaal platgooide, fungeert puur als een externe katalysator die de personages in dezelfde kleine ruimte bij elkaar dwingt. Dat is heel anders dan in het boek, maar toneel en roman zijn twee verschillende vormen met heel eigen wetten. Dus lees dat boek, het is een geweldig rijk boek, en vergeet het ook weer als je naar het toneelstuk gaat.