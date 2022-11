In de strijd van fotograaf-activist Nan Goldin in ‘All the Beauty and the Bloodshed’ is het politieke persoonlijker dan ooit

All the Beauty and the Bloodshed Regie Laura Poitras Te zien tijdens Idfa in Carré, De Kleine Komedie, ITA, De Munt, Tuschinski. In januari in de reguliere bioscopen.

Na thrillerachtige documentaires over Edward Snowden en Julian Assange, is de nieuwste van Laura Poitras een ontroerend portret van fotograaf Nan Goldin. Een film waarin het politieke persoonlijker is dan het ooit werd in Poitras’ films.

“De camera hoeft geen barrière te zijn”, aldus documentairemaker Laura Poitras in een profiel over haar in The New Yorker. “Het is een getuige.” Het is een uitspraak die doorwerkt in haar gehele oeuvre. Poitras gebruikt haar camera om bloot te leggen, waarbij er altijd een spanningsveld is tussen het zichtbare en onzichtbare.

Er is de ‘spookplot’ in The Oath (2013), zoals journalist George Packer het noemde, over een Guantánamo Bay-gevangene die op wat gruizige verhoorbeelden na buiten beeld blijft. Er zijn de onthullingen van klokkenluiders Edward Snowden en Julian Assange, over wie Poitras respectievelijk het Oscarwinnende Citizenfour (2014) en Risk (2016) maakte.

Hoewel haar nieuwste documentaire, een portret van vermaard fotograaf en activist Nan Goldin, ver verwijderd is van de wereld van versleutelde e-mails en overheidssurveillance waar Poitras jaren in en mee leefde (ze werd naar eigen zeggen tussen 2006 en 2012 zeker veertig keer aangehouden op vliegvelden in de VS en besloot uiteindelijk naar Berlijn te verhuizen), is het opnieuw een film over het afleggen van getuigenis en het onzichtbare zichtbaar maken.

Verwoestend spoor

Vertrekpunt van de film is Goldins strijd tegen de Sacklers, de familie achter het farmaceutische bedrijf Purdue Pharma, verantwoordelijk voor de productie van de opioïde OxyContin, waarvan de sterk verslavende werking een verwoestend spoor trekt in de VS. Al meer dan een half miljoen Amerikanen zijn overleden aan een overdosis opioïden. Goldin was er daar bijna een van. Maar wat Goldin als kunstenaar vooral tergt, is hoe de Sacklers hun reputatie jaren schoonwasten met grote donaties aan de kunstwereld. De naam Sackler prijkt op de muren van musea als Guggenheim en Tate.

Zo beschreven past All the Beauty and the Bloodshed, waarmee Poitras op het filmfestival van Venetië de Gouden Leeuw won (pas de tweede documentaire die dat deed), prima in haar oeuvre. Maar de film slaat ook andere richtingen in en dat komt voornamelijk door Goldin zelf. Waar mannen als Snowden en Assange hun strijd voeren vanuit ideologie en rationalisme, daar is Goldins strijd ingegeven door haar persoonlijke ervaringen. En waar de mannen zich in die strijd (uiteraard deels ongewild) isoleren van de wereld, daar zoekt Goldin nadrukkelijk de verbinding.

Het verklaart waarom Poitras, veel meer dan in vorige films, het activisme van Goldin koppelt aan haar persoonlijke levensverhaal. Of eigenlijk doet Goldin dat vooral zelf, dat verhaal vertellend in een voice-over. Dat Poitras voor die vorm kiest en niet voor een gefilmd interview, is een slimme keuze. Die stem plaatst Goldin naast de kijker, in plaats van ertegenover, zoals een camera zou doen. Het effect is een intieme film in zeven hoofdstukken, die heen en weer bewegen tussen heden en verleden.

Regisseur Laura Poitras maakt met ‘All the Beauty and the Bloodshed’ opnieuw een film over het afleggen van getuigenis en maakt het onzichtbare weer zichtbaar. Beeld Jan Stürmann

Tot nog toe ging het werk van Poitras vrijwel altijd over het nu. “Ik ben geïnteresseerd in hoe mensen dingen in de tegenwoordige tijd begrijpen, niet hoe ze hun verleden aan zichzelf vertellen,” zegt ze in het New Yorker-profiel. Haar films zijn als politieke thrillers, gestructureerd van onthulling naar onthulling, maar dat was vaak ook het gevolg van de subjecten die ze koos. Snowden was zelf vastbesloten dat het narratief rond zijn onthullingen over de NSA niet over hem moest gaan. Assange is een glibberige figuur, waarop ook Poitras geen vat krijgt. Het zijn mannen die hun wordingsgeschiedenis compleet lijken los te snijden van hun motieven en handelen.

Queer-subcultuur

Goldin is het tegenovergestelde. In de inleiding bij haar beroemde boek The Ballad of Sexual Dependency beschrijft Goldin haar foto’s, talrijk in Poitras’ documentaire vertegenwoordigd, als een remedie tegen het vergeten. Ingegeven door het vervagende beeld van haar zus, die stierf toen Nan Goldin elf jaar was. Een suïcide die geen suïcide mocht heten.

Nan en haar oudere zus Barbara. Beeld Courtesy of Nan Goldin

Goldin noemt haar fotografie een antwoord daarop. Een voortdurende poging het beeld vast te houden van vrienden, van geliefden. Van hun gezichtsuitdrukkingen en hun naakte lichamen. Van hun seksualiteit en hun dood. In dat proces maakte Goldin de queer-subcultuur in de onderbuik van New York zichtbaar, de aidsepidemie in de jaren tachtig. Het politieke vloeide bij Goldin voort uit het persoonlijke en haalt juist daar haar kracht uit. En zo is het nog steeds.