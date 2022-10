In de peilloze diepte zag Lips het leed van de kinderen die de Bijlmervliegramp echt meemaakten

In 'Een gat in mijn hart', de eerste grote documentaire van de nieuwe omroep Zwart, zag Lips het leed van de kinderen die de Bijlmervliegramp hadden meegemaakt. Beeld Zwart

En weer liepen Lips de rillingen over de rug. Kijkend naar een groen scherm met bewegende witte stipjes hoorde hij voor de zoveelste keer: “Going down 1862. Going down, going down. Copied? Going down.” En dan, na een korte stilte, vanuit de verkeerstoren op Schiphol: “1862, wat is uw koers?” En: “Het heeft geen zin, hij is gecrasht Henk. Eén grote rookwolk boven de stad.”

Beelden uit Zuidoost: de vuurzee, de paniek, de wanhoop. Dertig jaar geleden boorde vlucht 1862, een Boeing 747 van El Al, zich in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg en nu zat Lips te kijken naar een indrukwekkende herdenking, uitgezonden op NPO2.

Burgemeester Femke Halsema memoreerde de woorden van haar voorganger Ed van Thijn, vlak na de ramp. Hij riep op tot saamhorigheid, ‘zodat niemand straks hoeft te zeggen: toen ik huilde, was ik alleen.’

“En toch,” zei Halsema, “voelden veel mensen in Zuidoost zich na de ramp in de steek gelaten. Er werden opmerkingen gemaakt die pijn deden, die de indruk wekten dat niet alle mensen in ons land er evenveel bij hoorden.”

Later op de avond bekeek Lips Een gat in mijn hart, de eerste grote documentaire van de nieuwe omroep Zwart. Hij zag in de peilloze diepte het leed van de kinderen die het niet op tv, maar in het echt hadden meegemaakt.

“Mijn leven begon bij de Bijlmerramp,” zei maker Akwasi, die het als vierjarige allemaal vanuit het raam had gezien. “Na de ramp werd jij een beetje huilerig,” zei zijn broer Kwamé Mensah. “Je was bang.” Hem had het besef ‘dat dit allemaal kon gebeuren’ hard gemaakt.

De familie verhuisde naar Osdorp. Over wat er was gebeurd werd niet meer gesproken. Wie wilde er überhaupt nog naar hen luisteren? Veel dichter, dacht Lips, had hij niet bij de ramp kunnen komen.

