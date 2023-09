In de opera ‘Aufstieg und Fall’ sticht een stel boeven een stad waar alles mogelijk is – als je maar betaalt

Bij De Nationale Opera opent Kurt Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny in een regie van Ivo van Hove het nieuwe seizoen. Mahagonny zou de hemel zijn, maar slechte whisky en emotieloze seks – moet je dat willen?

Vrouwenvlees, whisky en pokeren; een wellustige en opgewonden meute gaat deze ingrediënten tegemoet in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. ‘Ook Jim Mahoney kwam naar de stad Mahagonny’, valt te lezen op een groot scherm bij De Nationale Opera (DNO). Regisseur Ivo van Hove kijkt vanuit een donkere zaal naar het toneel, waar wordt gerepeteerd.

In Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny sticht een stel boeven een stad waar alles mogelijk is, als je maar betaalt. De opera van Kurt Weill, met tekst van Bertolt Brecht, was een kleine honderd jaar geleden een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij. Volgens de makers van de huidige productie aan de Amstel is het werk nu relevanter dan ooit.

“Ivo trekt het duo Weill-Brecht uit de connotatie die aan hen kleeft: dat zij kinderen van hun tijd waren,” zegt dirigent Markus Stenz (58). “In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw hadden ze veel invloed met hun politiek-activistische kijk op de wereld. In deze enscenering vormen ze een relevante stem voor ons nu. Ivo neemt de titel letterlijk: de opera begint met een leeg podium, je ziet de stad vorm krijgen, en tot slot weer verdwijnen.”

De leegte van de utopie

Tenor Nikolai Schukoff vertolkt de rol van Jim, een houthakker uit Alaska die vele ontberingen heeft doorstaan om naar Mahagonny te kunnen afreizen. Maar Jim is intelligent. Eenmaal in het consumptieparadijs aangekomen, doorziet hij onmiddellijk de leegte van de utopie Mahagonny.

“Jim wil meer, wat moet hij met slechte whisky en emotieloze seks?” zegt de Oostenrijker Schukoff op vragende toon. “Dit personage vertolkt de stem van Bertolt Brecht, de schrijver van het libretto. Ik zing mijn rol, maar doe concessies aan het pure opera zingen om de tekst over te kunnen brengen. Onze opera stamt af van de Griekse tragedie, die acteurs spraken, hun stem moest dragen.” Schukoffs kleedkamer is te klein voor de zinderende declamatiestem die hij opzet, terwijl zijn borst zwelt en hij naar voren schuift op zijn stoel.

Repetitiebeeld. Beeld Michel Schnater

De enscenering van Van Hove beleefde zijn première in 2019, op het Festival d’Aix-en-Provence, een van de coproducenten. Nu vormt Aufstieg und Fall de seizoensopener van DNO. Schukoff: “Een van onze grootste opdrachten in de maatschappij is ons te realiseren dat we alles de hele dag op een scherm zien. Wat we zien, is virtueel. Het is niet echt! Niemand kijkt meer om zich heen. Vrienden doe je op via een algoritme, via Tinder. Ieder gevoel voor de realiteit is verdwenen. Ik ben natuurlijk hopeloos ouderwets met mijn 54 jaar, als ik zie hoe mijn kinderen in de wereld staan, ik vind het ongelofelijk. Ivo plaatst de opera heel slim in het hier en nu. Hij maakt gebruik van live camerawerk, je kijkt alsnog naar gefilmd beeld, een scène die zich voor je neus live afspeelt.”

Dirigent Stenz: “Het is één ding om Jim en Jenny samen op een bed te zetten, met de camera erop. Maar dan: hoe hij in de camera kijkt, en zij, dat is ontroerend in zijn eenvoud. Ze kijken elkaar niet aan, maar ze kijken in een lens. Dat is erg eenentwintigste-eeuws. Je ervaart de emoties, zelfs door de lens.”

Samenzwering

“De maat voor dit fortepiano graag nog een keer: and more, and more, and more!” In de bak moedigt Stenz het Nederlands Philharmonisch Orkest aan. Twee maten voor repetitiecijfer 92 in de tweede akte: heel precies wordt er op het ritme gestudeerd.

“Een van de laatste correcties die ik doornam met het orkest ging over een heel zacht gedeelte. De musici waren goed samen, maar ze gaven me de boodschap niet die in de muziek zit. Ik vroeg ze te spelen alsof het een samenzwering betreft waarvan alleen zij wisten en niemand anders. Om theater te maken van deze opera moet ik verder gaan dan de noten in de partituur.”

Stenz, voormalig chef van het Radio Philharmonisch Orkest, is een nieuwsgierig mens en een doorgewinterde dirigent in het repertoire van de twintigste en eenentwintigste eeuw. Hij is lyrisch over de opera. “We zien hier een geniale componist aan het werk. Dit stuk raakt de kern van de emotie, de kern van de boodschap, de kern van theater. De muziek zelf is theater, Weill vertelt een verhaal met muziek.”

Medeleven

“Natuurlijk, onze wereld kent oorlog, onvrede, revolutie, inflatie en zo meer, maar voor mij gaat deze opera over het gemis aan medeleven. Als Jim sterft aan het einde, in de derde akte, zien we hem doodgaan omdat hij geen geld heeft. Niemand helpt hem. Zonder geld sta je er alleen voor. Nou, dat is onverdraaglijk. Voor mij zit deze opera niet op het marxistische of socialistische level, maar op menselijk niveau.”

Uit de orkestbak stijgt een delicaat, maar dreigend strijkerslijntje op, daarna klinkt een uitbundige hoempa. Weill verwerkte het geluid van zijn tijd. Stenz: “Het is als luisteraar alsof je telkens een andere lade van de kast opentrekt. Is er een blues nodig om het verhaal te vertellen, dan schrijft Weill die, twee saxofoons en een gitaar voor de juiste emotie of een tango: hij had alles op zijn palet. De muziek is wat de emoties in de tekst onweerstaanbaar maakt.”

Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 6 t/m 27 september bij DNO.