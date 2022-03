In De Nationale Kaktest bleven de feitjes maar komen

De Nationale Kaktest. Beeld BNN VARA

Wanneer is een taboe doorbroken, dacht Lips toen hij dinsdagavond naar de De Nationale Kaktest keek. Een paar keer hoorde hij het: over poepen praten we niet. Of nou ja, liever niet. Best problematisch, want allerlei klachten in de maag-lever-darmstreek blijven zo te lang onder de radar. En waarom eigenlijk? We doen het toch allemaal? Dat maakte Amber Kortzorg – die samen met Jurre Geluk de test presenteerde – meteen aan het begin duidelijk met harde cijfers. Poepen, dat doen we in Nederland met elkaar ongeveer 21 miljoen keer per dag. “Op dit moment zitten er dus zo’n 15.000 mensen te persen,” zei Kortzorg.

Lips kon het alleen maar noteren. Dat deed hij nog een paar keer. Een greep: het duurt 24 tot 48 uur nadat je iets hebt gegeten voordat je het weer uitpoept. De hurkende houding poept het best en 4 miljoen Nederlanders hebben last van darmproblemen. Oké, nog eentje dan: het schoonste onderdeel van de wc is de wc-bril. Zo bleven ze komen, de feitjes, met hier en daar je reinste kakopenbaringen. Zó, dacht Lips, en goh, en jeetje.

Maar goed, dat taboe dus. Je zou kunnen zeggen: erover praten, daarmee begint het doorbreken. In die zin was De Nationale Kaktest inderdaad een stap in de richting van een wereld zonder kakschaamte. Informatief, vermakelijk, maar ook onafgebroken giechelig. Lips gaf het halverwege op om alle dubbelzinnigheden en woordgrappen te noteren, het waren er simpelweg te veel. Best begrijpelijk, het onderwerp leent zich er geweldig voor. Maar met zoveel geginnegap erover leek kakken eigenlijk nog steeds iets om je voor te schamen. En dat leek Lips nu precies niet de bedoeling.

