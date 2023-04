In de muziek van Ryuichi Sakamoto (1952-2023) klonken Azië en Debussy door

David Bowie en Ryuichi Sakamoto in Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983).

Ryuichi Sakamoto was thuis in Japan al lang en breed een gevierde popster toen hij in 1983 ook op grote schaal doorbrak in het Westen. Het was de speelfilm Merry Christmas, Mr. Lawrence die hem die bekendheid bracht. Hij componeerde niet alleen de muziek voor de film, hij speelde er ook een rol in.

Sakamoto was in de oorlogsfilm van Nagisa Oshima een Japanse kampbewaarder. Zijn tegenspeler was David Bowie, die de rol van Britse krijgsgevangene had. Tussen de twee ontspon zich in de film een ingewikkelde verhouding met een sensuele ondertoon.

In de muziek die Sakamoto voor Merry Christmas, Mr. Lawrence schreef, smolten westerse en oosterse klanken samen. Die combinatie was kenmerkend voor veel van zijn werk. Al op de Universiteit voor Schone Kunsten en Muziek in Tokio, waar hij compositie studeerde, toonde hij zich een leerling van zowel de Japanse componist Toru Takemitsu als de Fransman Claude Debussy.

Oscar

In 1978 was hij een van de oprichters van Yellow Magic Orchestra (YMO), een popgroep met een hoofdzakelijk elektronisch instrumentarium. De groep is vaak een Aziatische tegenhanger van het Duitse Kraftwerk genoemd, maar de muziek van YMO was aanzienlijk luchtiger en ook melodieuzer. In eigen land bereikten Sakamoto en de zijnen er een Beatlesachtige populariteit mee.

Traditionele Japanse muziek werd door YMO doodleuk gecombineerd met geluiden zoals die klonken in speelautomatenhallen. De groep werd ook beïnvloed door Amerikaanse genres als funk en disco.

Buiten Japan was YMO in de jaren tachtig een lichtend voorbeeld voor Britse synthesizergroepen als Depeche Mode, Human League en Orchestral Manoeuvres in the Dark. Net als de muziek van Kraftwerk liep die van YMO vooruit op dancestromingen als house en techno. Ook Michael Jackson en vooral zijn producer Quincy Jones waren fan.

Al in 1978 verscheen van Ryuichi Sakamoto het soloalbum Thousand Knives, maar pas echt vaart kreeg zijn eigen carrière in de jaren tachtig. Groot succes had hij als filmcomponist. Hij schreef de muziek voor films en series van grote regisseurs als Bernardo Bertolucci, Pedro Almodóvar en Oliver Stone. De muziek voor Bertolucci’s The Last Emperor leverde Sakamoto in 1987 een Oscar op.

Droomstaat

Naast zijn filmwerk componeerde hij vanaf de jaren negentig muziek die vooral minimalistisch en meditatief was. De piano was er vaak het hoofdinstrument van. Als vanouds klonken zowel Azië als Debussy erin door. Erik Satie, die andere Franse componist uit de hoek ‘klein en verstild’ was ook nooit ver weg. Raakvlakken waren er verder met de ambientmuziek.

Naar pas zondag bekend werd gemaakt, overleed Sakamoto al vorige week dinsdag. Al in 2014 werd bij hem keelkanker vastgesteld. Zijn zwakke gezondheid belette hem in 2021 aanwezig te zijn bij het Holland Festival, waar hij dat jaar een van de twee associate artists was.

Op het festival in Amsterdam beleefde Sakomoto’s opera Time zijn wereldpremière. Paroolrecensent Erik Voermans beschreef Time als ‘in feite de toonzetting van tijdloosheid, van een droomstaat, waarin seconden en minuten, dagen en jaren geen betekenis hebben’.