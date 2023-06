In de geest van Rudi Vranckx: weerbarstig vluchtelingenverhaal aan de andere kant van de wereld

Beeld VRT

Quizvraag: Boudewijn Büch, Chriet Titulaer, Harry Mulisch, natuurgebied het Zwin, Audrey Hepburn en Nehalennia, de Romeinse godin van geluk en overvloed – wat hebben ze met elkaar gemeen? Antwoord: naar allemaal is een planetoïde vernoemd. Toegegeven, er zijn een hoop planetoïden en die moeten allemaal een naam dus men is er kwistig mee, maar het zal je gebeuren.

In België ging de eer al naar drie medewerkers van de VRT, de publieke omroep. Zo komt het dat er ergens tussen Mars en Jupiter een stuk ruimtesteen met een diameter van 3,4 kilometer in een baan om de zon beweegt die luistert naar de naam ‘14467 Vranckx’, vernoemd naar de Vlaamse journalist Rudi Vranckx, op aarde een mastodont in de buitenlandjournalistiek.

Vranckx is overal geweest, van Afghanistan tot Pakistan, Irak en Jemen. Waar het gebeurde in de wereld: hij was erbij, ertussen, erbovenop. Maar in Vranckx – zijn programma, al sinds 2008 op Canvas – is zijn rol klein. Hij leidt in, lopend door een Vlaamse straat, en geeft de beurt dan aan een buitenlandse collega in een aangekochte reportage. Niet erg, vaak goed.

Deze keer was dat Naomi Selvaratnam van ABC Australië, die in Zuid-Korea sprak met gevluchte Noord-Koreanen. De afvalligen, zoals ze door het regime van Kim Jong-un worden genoemd. Ze kwamen met gevaar voor eigen leven, zwommen de grensrivier over, haalden het en dachten: zo. Maar de werkelijkheid bleek weerbarstig: de culturele verschillen tussen de twee landen zijn zo reusachtig, dat de integratie vaak problematisch verloopt. Niet dat Zuid-Korea ze niet op weg helpt. Ze krijgen een flat, premie en een maandenlange cursus over hoe alles werkt – het ov, omgaan met geld en hoeveel soorten kimchi er zijn.

Maar met goede bedoelingen kun je de gracht dempen, en ook de Bukhan die door allebei de Korea’s loopt. Treurig: de moeder die via China kwam, een dochter kreeg en met haar naar Zuid-Korea vluchtte, waar ze uit elkaar groeiden. Een vluchtelingenverhaal uit de andere kant van de wereld, dichtbij gehaald. Niet door de meester zelf, maar in de géést van Vranckx toch zeker.

