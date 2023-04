In De Foetushemel krijgen niet-geboren kinderen en geaborteerde foetussen een stem

Naomi Grant speelt de rol van Freddie, een non-binaire activist die hardop twijfelt over diens plaats in de wereld. Met technologische snufjes kan Freddie snel van gedaante veranderen. Beeld Bart Grietens

De Foetushemel opent met een citaat van Sophie Lewis. De tekst van de radicale feminist zet de zaak meteen op scherp: ‘Er is iets naïefs aan ontkennen dat embryo’s sterven als we ze uit lichamen halen waar ze deel van uitmaken. Het suggereert dat zwangere mensen fundamenteel geweldloze wezens zijn, die de waarheid niet aankunnen over wat ze van plan zijn. En het is neerbuigend voor deze abortuskrijgers om vol te houden dat het alleen een zorgkeuze is, in plaats van ook het uitdoven van een toekomstig kind. Abortus is doden, en dat is oké. Als we erkennen dat zwanger zijn een potentieel persoon produceert, dan moeten we ook erkennen dat abortus een potentieel persoon doodt.’

Volgens regisseur Ulrike Quade dient deze prikkelende introductie om het debat anders in te gaan dan de klassieke prolife- en prochoicetegenstelling: “De laatste jaren zijn er kampen ontstaan met vaste overtuigingen. Die partijen verharden alleen maar, debat is eigenlijk niet meer mogelijk.” Toen ze dat besprak met schrijver en filosoof Simon(e) van Saarloos zei die: ‘Ik wil graag een voorstelling schrijven die uitstijgt boven voor of tegen en goed of slecht’. “We kwamen uit op het beeld van de foetushemel: een plek waar de niet-geboren kinderen en de geaborteerde foetussen een stem krijgen. Ik werd heel blij van dat idee, omdat het iets onzichtbaars zichtbaar maakt. En dat is precies wat ik altijd probeer te doen in mijn voorstellingen,” zegt Quade.

Roe vs. Wade

“Aanvankelijk zaten we op het verhaal van Jane Roe, die in 1972 in Texas een abortus wilde plegen. Dat werd verboden en pas twee maanden na de geboorte van het kind maakte de gerechtelijke uitspraak in de zaak Roe vs. Wade abortus legaal in de Verenigde Staten. Over Jane Roe, die eigenlijk Norma McCorvey heette, valt veel te vertellen. Later werd zij een felle antiabortusactivist. Maar zij heeft ook beweerd dat zij daartoe was omgekocht door een prolifeorganisatie. Toen vorig jaar Roe vs. Wade verworpen werd, besloten we het breder te trekken. Wat betekende die uitspraak bijvoorbeeld voor dat kind van McCorvey, dat er eigenlijk niet had moeten zijn?”

In De Foetushemel speelt Naomi Grant de rol van Freddie, een non-binaire activist die hardop twijfelt over diens plaats in de wereld. “Freddie verzet zich als activist tegen de wereld zoals die is, maar zit daardoor net zo goed vast in de dualiteit van ‘dit is waar en dit is niet waar’, van ‘ik heb gelijk en de ander ongelijk’. Op een gegeven moment is Freddie klaar met deze beklemmende binariteit en belandt die op een punt dat die niet meer in deze wereld wil zijn, niet meer wil leven. Op dat moment openbaren zich de stemmen van de foetushemel, die tegen Freddie zeggen: jij was bijna een van ons geweest. Je had eigenlijk een abortus moeten zijn.”

Bewegingssensoren

Vanaf dat moment neemt de voorstelling een wending, vooral in visueel opzicht. Grant, die een pak draagt met bewegingssensoren, verschijnt als een projectie op het boven het podium hangende doek dat de foetushemel representeert. Quade:“We maken gebruik van motioncapture en een programma dat Unreal Engine 5 heet. Die technologie maakt het mogelijk om de projectie van Freddie snel van gedaante te laten veranderen. Het idee is dat de foetussen, die niets anders zijn dan potentie, een wereld tonen waar iemand er gewoon mag zijn, zonder beperkingen of verplichtingen.”

Carly Everaert leverde een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan het vormgeven van Freddies gedaantewisselingen, met virtuele maskers en kostuums. De kostuumontwerpster won afgelopen jaar de Prosceniumprijs voor ontwerpen die volgens de jury ‘betekenisgevend zijn in de manier waarop ze traditionele rolpatronen radicaal doorbreken’.

Fluïde

Met een achtergrond als maakster van poppentheater creëerde Ulrike Quade bejubelde producties als Mahler & Kokoschka (2018) en Vrouw of Vos (2021). Dat een pop net zo goed een robot kan zijn liet Quade vorig jaar zien in een project voor de Almeerse Floriade. In De Foetushemel gaat Quade nog een stap verder door te kiezen voor live geanimeerde projecties. “Het verhaal van Freddie gaat over hoe iemand geprogrammeerd wordt, door diens persoonlijke geschiedenis, en door aannames in de maatschappij over gender en seksualiteit. In de dialoog met de foetushemel ontstaat een nieuwe bewustwording waardoor Freddie zichzelf kan voorstellen in andere verschijningsvormen. Met poppen kun je zulke shapeshifts moeilijk laten zien, want ja, zo’n pop is één ding, de fysieke vorm staat vast.”

Ook de vorm van de foetushemel is fluïde. Quade: “Dit stukje van de hemel bestaat uit gezongen tekst en muziek van componist en songwriter Otion. Daardoor is het poëtisch en zacht. Voor Freddie is het een veilige plek, waar die eigenlijk graag zou willen blijven. Dat kan niet, want de foetushemel bestaat alleen voor de geboorte. Voor mensen die geboren zijn is daar geen plaats. Dus als Freddie zegt: ik heb hier geen zin meer in, ik zie de wereld niet meer zitten, dan is dat een keuze tussen leven of dood. Aan het eind van de voorstelling maakt Freddie een keuze. Dan is het aan het publiek om te kijken wat dat betekent en hoe je zelf iets kunt betekenen in de wereld.”

De Foetushemel door Ulrike Quade Company en Simon(e) van Saarloos is geprogrammeerd als lunchvoorstelling in Theater Bellevue. 25, 26 en 28/4 (try-outs), 29/4 (première), 30/4 tot en met 21/05

