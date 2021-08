In de exclusieve Patta Academy leer je succesvol te worden: ‘Ik wil nooit meer voor een baas werken’

Deze zomer ging de Patta Academy van start, waar jongeren hulp krijgen bij het ontdekken van hun passie, ontwikkelen van hun creativiteit, en het starten van een onderneming. Het Parool liep een dagje mee. ‘Ik wil veel geld verdienen, want geld is macht en daarmee krijg je een stem.’

Guillaume Schmidt, medeoprichter van luxe streetwearlabel Patta, lijkt zowaar een beetje zenuwachtig te zijn voorafgaand aan zijn praatje. “Ik ben meer een man van achter de schermen,” zegt hij. Maar de 25 jongeren in de zaal op het hoofdkantoor van ABN Amro op de Zuidas hangen aan zijn lippen. Zíjn succes is waar ze allemaal van dromen.

Op zijn tweede kwam Schmidt vanuit het binnenland van Suriname naar de Bijlmer, waarna hij opgroeide in Den Bosch. Tijdens zijn roerige tienertijd vond hij in hiphop zijn grote passie en in de Amsterdamse dj Edson Sabajo zijn beste vriend. Uit hobbyisme openden ze in 2004 een Pattawinkeltje, waar ze coole sneakers en kleding verkochten voor vrienden en familie. Ze haalden de spullen zelf in het buitenland. Inmiddels is het merk uitgegroeid tot een internationaal streetwearlabel met winkels op de Zeedijk, in Londen en Milaan, waar regelmatig in slaapzak voor de deur wordt gebivakkeerd als er een exclusieve schoen of collab wordt uitgebracht. Een eigen community van creatieve zielen, noemt Sabajo Patta. Sinds tien jaar is er ook het eigen Patta Running Team, en nu vinden de heren het tijd ‘om iets terug te doen’.

Ondernemende mindset

Het was Sabajo’s idee om de Patta Academy op te richten, om zo jongeren te inspireren en op weg te helpen. Een plek waar ze hun talenten en een ondernemende mindset kunnen ontwikkelen. “Ik weet hoe ingewikkeld het is om zonder sterk netwerk of rolmodellen die je voor zijn gegaan, een onderneming te starten. Ik was in mijn jeugd ook graag geholpen.”

Vorig jaar was er al de Patta Summerschool voor talentvolle jongeren uit Zuidoost die een duwtje in de rug nodig hebben, waarvan de klassen binnen één week waren volgeboekt. Nu wordt het grootser aangepakt met een gratis programma van zes maanden: een combinatie van creativiteit, educatie, ondernemerschap en cultuur. Twee intensieve weken achtereen les, daarna maandelijks een dag workshops en masterclasses van inspirerende rolmodellen. “In februari is er dan Graduation Day, waar ze voor een groep creatieven én investeerders hun idee moeten pitchen. Een soort Dragons’ Den,” zegt voormalig PvdA-politicus Fatima Elatik. verwijzend naar het realityprogramma waarbij aspirant-entrepreneurs hun onderneming proberen aan te prijzen.

Edson Sabajo, medeoprichter van Patta en Patta Academy. Beeld Patta

Elatik is als goede vriendin van Sabajo bij het project betrokken. en ook zij weet: alles wat Patta aanraakt wordt een succes. Noem het de Pattamagie: sneakerhead Sabajo krijgt iedereen aan de slag. Eerder al kreeg hij 25 Amsterdamse ROC-jongeren aan het trainen voor de halve marathon. En nu is er dus een heuse academie. Uit vijftig aanmeldingen werd de helft geselecteerd. Het resultaat is een diverse mix van 16- tot 21-jarigen met uiteenlopende doelen: van kunstenaar of muzikant willen worden, tot het starten van een modelabel en het helpen van mensen in achterstandsposities.

Dr. Dre

De bank verzorgde al een marketing-en-financedag die werd afgerond met een bootcamp, de geleverde Nikesportkleding mochten de deelnemers houden. Vandaag staat ‘Exploring creativity by getting to know yourself’ op het programma en Schmidt trapt af. “Niets is onmogelijk, als je maar dedicated bent, je passie volgt en origineel bent. Hiphop is míjn drive, dat uit zich in hoe ik me kleed en presenteer, daardoor raakte ik ook geïnteresseerd in racisme, in elke vorm van ongelijkheid. Dat alles zie je terug in Patta. Met nieuwsgierigheid kom je best ver, van niets kun je iets maken, ook met weinig. Geld is sowieso nooit onze drijfveer geweest, Patta is geboren uit liefde en noodzaak.”

In zijn jeugd zat Schmidt elke zaterdag aan de buis gekluisterd voor Yo! MTV Raps, de zogenoemde CNN van de hiphop, waar alles wat cool was voorbijkwam. Een paar minuten van de documentaire over het legendarische programma op een groot scherm getoond, gaat er bij de aanwezigen in als koek. Wat Schmidt ermee wil zeggen: alles draait om broederschap, creativiteit en een netwerk. Marie J. Blige die spontaan even langs wipt bij een huisgenoot van Dr. Dre en een tape laat horen, waarop ze door de toevallig aanwezige presentator wordt uitgenodigd in de show te komen. Het werd de opstap naar een meer dan succesvolle carrière.

“Waarom ben je zelf geen rapper geworden,” wil een jongen weten. Schmidt, tot hilariteit van de zaal: “Ik heb het wel geprobeerd, maar ik ben er gelukkig snel achter gekomen waar mijn krachten liggen. Ik ben ook best introvert, als ik eraan terugdenk krijg ik bijna een psychose.”

Succesvolle rolmodellen uit de leefwereld van jongeren moeten inspireren. Zo werkte rapper Yung Nnelg eerder al mee. Vandaag vertelt Samora Bergtop, creative producent en actrice bij Well Made Productions, over haar weg naar succes. Dat ze als kind op balletles in Groningen het enige zwarte meisje was. Toen iemand haar vroeg of ze geadopteerd was, bedacht ze dat het cool was om dat te bevestigen. Dan was ze tenminste interessánt anders.

Haar weg van gemis, verzet, en zichzelf terug willen zien in bios, tijdschriften en tv, liep via een balletacademie, ‘waar ik een sterke drang voelde om de voorstelling plat te leggen om te praten, schreeuwen desnoods, opdat mensen me zagen’. Bergtop: “Na afwijzing zei mijn zangleraar: ‘Jij hoort op de toneelschool’. Zo word je in je leven door diverse mensen aangetikt, wat je telkens weer verder helpt. Het is een zoektocht naar dat stukje wat puur over jou gaat en wat je aan de wereld wil laten zien.”

Uit vijftig aanmeldingen werd de helft geselecteerd voor de gratis cursus. Beeld Patta

Ze toont de trailer van Steve McQueens vijfluik Small Axe Anthology, net als The Danger of a single story van Chimamanda Ngozi Adichie. Waarna het de beurt is aan Steven van Lummel (40), oprichter en artistiek leider van PIP Den Haag, die onder meer boksgala’s organiseerde op de meest vreemde plekken. Groot liefhebber van rapper Biggie, én de man die met geen mogelijkheid down te krijgen is. Ook niet toen hij ooit met een klas vol moeilijk opvoedbare kinderen ‘uit het Haagse getto’ in India verbleef en in een gebruikte heroïnenaald trapte. Van Lummel toont onder meer beelden uit een documentaire over John Baldessari, godfather van conceptuele kunst. Zijn belangrijkste boodschap vandaag: “Durf te vragen, durf te leren, durf te maken, het hoeft niet perfect te zijn.”

Van Lummel behoort inmiddels tot de Pattafamilie, maar als jonge Hagenees vond hij de winkel op de Zeedijk met al die hippe types erin behoorlijk imponerend. “Al die sicke schoenen, ik durfde ze niet eens aan te raken, na twee jaar durfde ik pas om mijn maat te vragen.”

Daarna gaan de jongeren aan de slag met een opdracht, waarvoor ze zichzelf en hun doel moeten presenteren. Glenn Geerlings wil een ‘empire’ opbouwen, met van alles en nog wat, waarbij hij uiteraard ‘captain of the ship’ wordt. Reginio Deekman heeft ‘trust issues’, blaakt van het zelfvertrouwen en is niet snel tevreden. Hij wil graag iets doen voor ‘mensen in de Surinaamse community die in hetzelfde schuitje zitten als ik en zich anders voelen’.

Oldskool jarennegentigoutfit

Aiki Mensah zegt weinig vertrouwen te hebben in mensen. “Ik kom van ver, heb zeer nare dingen meegemaakt. Ik wil nooit meer voor een baas werken én ik wil veel geld verdienen, want geld is macht en daarmee krijg je een stem. Ik wil graag banen creëren voor jongeren zoals ik.” Jayden MacNack scoort punten, volledig gekleed in een rode Pattajoggingbroek met bijpassende hoodie. Hij voetbalde voorheen bij FC Utrecht U19 en Telstar U21, maar heeft zijn zinnen nu gezet op een eigen kledinglabel en winkel. Als dat goed loopt wil hij zijn buurtje, de Roomtuintjes in Amsterdam-Oost, opknappen.

Patta-, Nike- en TNO-kleding zijn goed vertegenwoordigd onder de aanwezige jongeren. Matteo van der Sluys uit Zoetermeer springt eruit in zijn oldskool jarennegentigoutfit. Een buckethat van Kangol, jersey en broek van Karl Kani, nieuw shirt van notes.community. Zijn doel is een hiphopcultuurplatform opzetten, náást het platform voor creatieve christelijke jongeren waaraan hij al een tijdje werkt met vier vrienden. “Een plek waar creatieve christenen naartoe kunnen om gelijkgestemden te vinden, maar ook waar ze verbinding kunnen maken met creatieven uit de niet-christelijke wereld. Aan beide kanten bestaan er vooroordelen. Dat wij saai en weinig interessant zijn, is er één van.”De Patta Academy vindt hij te gek. “De onderlinge sfeer is heel tof, het programma matcht met al mijn wensen.”

Volgend jaar start er weer een Patta Academy voor Amsterdam en omstreken, wellicht komt er ook uitbreiding naar een andere stad. Nike, ABN Amro en de B&A Group financieren nu mee, maar de Pattamannen hopen meer bedrijven te motiveren om in deze jongeren te investeren. Deelnemers die het traject doorlopen worden lid van de Roman Arantes Sabajo Allumni Club, vernoemd naar de overleden zoon van Sabajo.

