In de degelijke nederromcom Foodies zitten de personages vooral zichzelf in de weg

Sanne Vogel en Sinan Eroglu in de nieuwe nederromcom ‘Foodies'. Beeld Wessel de Groot

Er is eindeloze variatie mogelijk binnen het genre van de romcom, maar het basisrecept heeft twee vaste ingrediënten. Enerzijds: twee mensen die overduidelijk bij elkaar horen. Anderzijds: omstandigheden die die mensen uit elkaar houden.

In de nieuwe nederromcom Foodies zijn die twee voor het gemak in elkaar geschoven. Het grootste obstakel tussen foodblogger Sam (Sanne Vogel) en chef Marco (Sinan Eroglu) is hun eigen onvermogen te communiceren.

Ergens tussen hun eerste ontmoeting en het moment waarop ze echt verliefd worden, schrijft Sam, opgehitst door een aan likes verslaafde concullega, een vernietigende recensie van een net geopend restaurant. Dat doet ze zonder te weten dat Marco daar de chef is. En vervolgens doet ze er de hele film over om hem dat op te biechten.

Met passie gemaakte eenheidsworst

Foodies, van regisseur Mannin de Wildt, is nadrukkelijk een romcom in het tijdperk van sociale media. Voor zover er een extern obstakel te overwinnen is, is dat de Insta-druk om zo veel mogelijk likes te verzamelen. In de meest fantasierijke momenten van de film hangen de vijandige tweets en comments als een donderwolk rond Sams hoofd. Dat zijn overigens uitzonderingen in een film die stilistisch op zijn best ‘degelijk’ genoemd kan worden.

Sam en Marco hebben allebei moeite om hun ‘authentieke zelf’ te zijn, onder druk van buitenaf. In Sams geval: gladjakker Duco (Loek Peters), de uitgever die haar kookboek in zijn fitgirl-mal wil persen. Voor Marco: zakenpartner Henry (Roué Verveer), die meer gaat voor spektakel en rinkelende kassa’s dan voor smaak en duurzaamheid.

Hoewel het verhaal aan de kant van Sam en Marco staat, lijkt de film zelf eerder uit de koker van types als Duco en Henry te komen. Maar misschien is dat al te cynisch. Wie weet is dit heel authentieke, met passie gemaakte eenheidsworst.