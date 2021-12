In de ban van een Ierse terroriste: Hadewych Minis speelt hoofdrol in VPRO-serie The Spectacular

Hadewych Minis in de vierdelige tv-serie The Spectacular. Beeld VPRO

Toen de IRA in 1990 ’s avonds op het marktplein in Roermond bij een aanslag twee Australische toeristen doodschoot, was Hadewych Minis 13 jaar oud. “Mijn opa en oma woonden in Roermond en hebben er met mij destijds niet over gesproken, omdat ze kennelijk vonden dat dergelijke gebeurtenissen maar beter niet met kinderen gedeeld konden worden. Het is altijd naar de achtergrond verdrongen.”

Ruim dertig jaar later maakt Minis (44) op dezelfde locatie in Roermond de reconstructie mee van de aanslag voor de vierdelige serie The Spectacular. “Inmiddels wist ik door het script wat er was gebeurd op die avond. Dat je zoiets gruwelijks ter plekke verfilmt, vond ik best heftig. Ik krijg weer kippenvel nu ik erover praat.”

In The Spectacular speelt de Limburgse Minis de hoofdonderzoeker Jeanine Maes die expert is in de praktijken van de IRA, de Ierse terreurorganisatie. Zij krijgt de leiding bij de klopjacht op deze groep die ook in Nederland actief is en zich met name richt op Engelse in Duitsland en België gelegerde militairen die vertier zoeken in Limburg. Bij een executie in Duitsland wordt door hen zelfs een baby doodgeschoten.

Het personage Maes is hoofdzakelijk gebaseerd op politieman Cees Verhaeren, die destijds het onderzoek leidde. Minis sprak enkele keren met hem om zich op haar rol voor te bereiden. “Ik ben de makers heel dankbaar dat ik haar kon spelen. Ik werd door regisseur Willem Bosch en producent Pieter Kuijpers uitgenodigd om — nota bene in een Ierse pub — over de serie te spreken. Ik had toen al het script gelezen en was diep onder de indruk.”

Obsessie

Wat Minis onder meer aansprak, was het feit dat haar personage een vrouw was die zich geheel op haar werk stort, ondanks de dood van haar kindje die de relatie met haar echtgenoot (gespeeld door Jacob Derwig) onder spanning zet.

“Meestal krijg je als actrice de rol van de moeder, de maagd of de hoer aangeboden, maar een dergelijk complex personage dat bezeten is van haar werk is vrij zeldzaam. Daarom heb ik mij volledig op deze vrouw gestort.”

Wat de rol extra interessant maakt, is de groeiende obsessie van Maes voor een van de terroristen, een vrouw die meedogenloos toeslaat en zelfs haar gezin in Belfast in de steek heeft gelaten om dodelijke aanslagen te plegen. Zij krijgt van het korps de bijnaam ‘de engel des doods’. Maes raakt geïntrigeerd in de gedragingen en beweegredenen van deze vrouw. In de serie heet zij Fiona Hughes, maar in werkelijkheid gaat het om Donna Maguire, aan wie een hele pagina op Wikipedia is gewijd. Zij heeft veel meer op haar kerfstok — onder meer oplichting en valsemunterij — dan in de serie naar voren komt.

Een van de redenen van de groeiende fascinatie van de onderzoeker voor deze genadeloze terroriste is dat beide vrouwen op dezelfde dag in het hetzelfde jaar zijn geboren. “Jeanine leest dat in een van haar paspoorten dat later vals blijkt te zijn,” legt Minis uit. “Maar zij is vooral geboeid door het avontuurlijke leven van Fiona Hughes. Er is zelfs sprake van enige bewondering. Maar je beluistert in de verhoren dat zij geen echte motivatie heeft om die aanslagen te plegen. Dat klinkt nogal simpel.”

The Spectacular toont ook hoe ingewikkeld destijds de internationale verhoudingen waren in de bestrijding van het geëxporteerde terrorisme vanuit Ierland. Pogingen om een internationale samenwerking van de grond te krijgen, stuiten op allerlei nationale belangen.

Geheime dienst

Ook de Nederlandse overheid zit niet te wachten op deze complicaties. Vooral als blijkt dat binnen de in Limburg actieve IRA-groep ook een mol van de Britse geheime dienst MI5 actief is. Maes wordt in haar onderzoek ook van hogerhand gedwarsboomd door haar mentor (Porgy Franssen) die wel op de hoogte is van alle politieke implicaties.

De serie heeft zonder twijfel internationale kwaliteiten, mede door de inbreng van de Ierse cast. Alle personages spreken hun eigen taal: Engels, Iers, Nederlands en Limburgs. Minis: “Ik heb begrepen dat de serie al aan enkele landen is verkocht. Dat is een goed teken.”

Vanaf 2 januari te zien op NPO Plus en NPO 3