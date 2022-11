In de ban van de wolf in een elegante roman vol weemoed

Beeld Getty Images/EyeEm

Wolven zijn in. Of, anders gezegd, er is de laatste jaren nogal wat te doen om de wolf, zeker nu het dier terug is in Nederland.

Ook in de literatuur is de wolf behoorlijk aanwezig. (Was hij al, in 1906 verscheen bijvoorbeeld White Fang van Jack London, en in menig Russisch jagersverhaal komt de wolf ook voor.) Vorig jaar verscheen Het geluk van de wolf, van Paolo – ‘De acht bergen’ – Cognetti. Nu ligt Ooit waren er wolven in de winkel, een roman van Charlotte McConaghy.

En dan zijn er de twee wat oudere, prachtige romans Toen kwamen de wolven (2014) van William Giraldi, en De komst van de wolven (2015) van Sarah Hall.

Juweel

Nieuwste loot aan de wolvenboom is Wolvenkoorts, geschreven door Kerstin – ‘Zwart water’- Ekman. Een, ik kan het niet anders zeggen, juweel, deze nog geen 200 bladzijden tellende roman.

Over de oude jagermeester Ulf Norrstig uit het hoge noorden van Zweden die op een dag een wolf ziet aan de rand van het bos. Hij raakt, op een goede manier, in de ban van het beest. Sterker, de wolf wordt voor Ulf Norrstig een metafoor voor het leven. Door de komst van de wolf reflecteert hij op zijn eigen tijd als jager, hij leest in zijn oude jachtdagboeken, en ook op hoe hij nu moet omgaan met ouderdom, zijn huwelijk en zijn herinneringen. (Hij leest ook in Jagersverhalen van Toergenjev.)

Thriller

Ekman schrijft het allemaal heel mooi op. Haar stijl doet denken aan hoe Koos van Zomeren in Meisje in het veen zijn hoofdpersoon laat reflecteren en reageren op de vondst van een dood meisje. (Graag zou ik lezen wat Van Zomeren, die veel over natuur en dieren heeft geschreven, over de wolf te vertellen heeft.)

Dan neemt het verhaal een wending. Omdat andere mensen zich ook met de wolf gaan bemoeien. Dat is geen spoiler, want het gaat in deze roman veel meer over hoe Ekman alles noteert. In mooie, elegante zinnen, bedachtzaam, soms vol weemoed. En al ontwikkelt het verhaal zich in de tweede helft van Wolvenkoorts tot een soort thriller, Ekman laat zich niet verleiden er een pageturner van te maken waarin de plot de taal overheerst.

Gelukkig maar, nu blijven we dicht bij Ulf Norrstig, benieuwd hoe hij dit alles verwerkt.