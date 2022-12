In De acht bergen komen twee vrienden steeds weer terug naar hun samen gebouwde huisje

Felix Van Groeningen (45) en Charlotte Vandermeersch (39) maakten een verfilming van Paolo Cognetti’s bildungsroman De acht bergen. Dat bracht het koppel dichter bij elkaar. ‘In de bergen word je geconfronteerd met jezelf.’

Na een periode in Hollywood, waarin hij Beautiful Boy maakte met Steve Carell en Timothée Chalamet, keert Felix Van Groeningen (The Broken Circle Breakdown) terug naar de Europese cinema. Met zijn verfilming van Paolo Cognetti’s bildungsroman De acht bergen maakte hij een ‘echte Europese film’. Dat wil zeggen: meer ruimte voor de visie van de regisseur, gefilmd op locatie, gesproken in het Italiaans en zonder grote Hollywoodsterren.

Zijn vrouw Charlotte Vandermeersch, die al eerder bij zijn films betrokken was als acteur en coscenarist, werd coregisseur. “Dat idee komt uit zijn hoofd,” zegt Vandermeersch tijdens een gesprek in Het Ketelhuis. Ze gebaart alsof de gedachtegang van haar man voor haar een mysterie is.

Vriendschap

De acht bergen gaat over de relatie tussen mens en natuur, vertellen Van Groeningen en Vandermeersch. In de bergen bloeit een vriendschap op tussen de elfjarige jongens Pietro en Bruno – ondanks hun verschillen: Pietro komt uit Milaan, Bruno uit een bergdorpje. Voor Pietro zijn de bergen een uitstapje, voor Bruno zijn ze alles wat hij kent. Terwijl Pietro later de wereld rondreist, blijft Bruno achter. Toch vinden de twee elkaar in de jaren die volgen keer op keer in het huisje dat ze samen bouwden op een vlakte in de bergen.

Het zijn dezelfde bergen die Van Groeningen en Vandermeersch dichter bij elkaar brachten. Toen dit project op hun pad kwam, zaten ze in een relatiecrisis, vertelt het echtpaar. Ze schreven het scenario tijdens de covidlockdowns en streken daarna met hun zoon neer in de Italiaanse bergen om hun film te maken. “In de bergen word je geconfronteerd met jezelf,” zegt Van Groeningen.

De acht bergen werd gefilmd in de Italiaanse Alpen en in Nepal. Logistiek is filmen in de bergen moeilijk, vertellen de makers. Hoog in de bergen ben je overgeleverd aan de natuur. Dat is natuurlijk wel vaker het geval, maar die afhankelijkheid is in de bergen extremer. Eén regenbui kan het filmschema danig in de war gooien. Tegelijkertijd is filmen in de bergen juist makkelijk, voegt Van Groeningen toe. “Je hoeft de camera maar ergens neer te zetten en de beelden zijn prachtig.”

Voice-over

Voor het filmen begon, leerde het stel in een paar maanden Italiaans. Ze spreken hierover als over het verkennen van de bergen waar ze in filmden: een noodzaak. “We moeten met onze acteurs kunnen communiceren,” zeggen ze laconiek. Als ze gewezen worden op het feit dat regisseurs voor die reden met tolken werken, halen ze hun schouders op.

Het echtpaar bleek een goed team. Met De acht bergen wonnen ze op het filmfestival van Cannes de juryprijs (gedeeld met Jerzy Skolimowski’s EO), de bronzen plak van het filmfestival. “We vullen elkaar aan,” zeggen ze allebei. Van Groeningen heeft oog voor het visuele, ziet meteen op welke hoogte het berghuisje gebouwd moest worden dat de twee jongens in de film bouwen en waar ze hun tijd samen doorbrengen, bijvoorbeeld: niet te hoog, maar op de grens waar bomen plaatsmaken voor ruw gebergte. Vandermeersch gaat emotioneler te werk, zegt ze. Zij had het lef om de literaire oorsprong van de film te benadrukken.

Het gebruik van de voice-over, waarin hoofdpersoon Pietro zijn gedachten met de kijker deelt, komt uit Vandermeerschs koker. In de roman praten de twee mannen zelden met elkaar. Ze hadden alles in beelden kunnen uitdrukken, geeft zij dan ook toe, maar juist Pietro’s innerlijke stem maakt het verhaal tot wat het is. Hij wordt immers schrijver.

Ze wilden bovenal trouw blijven aan de roman, licht het duo toe. Dat betekent: het boek niet slechts als uitgangspunt nemen voor een film, maar het verhaal daadwerkelijk verfilmen. Daar hoort die voice-over bij.

Regisseurs Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch tijdens de opnames. Beeld Christophe De Muynck

De acht bergen Regie Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch

Met Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

Te zien in Cinecenter, Eye Filmuseum, FC Hyena, Filmhallen, Het Ketelhuis, City, Tuschinski, Rialto, Rialto VU, Studio/k