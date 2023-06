In Claire Baglins debuut is werken in een hamburgertent geen ramp, maar ‘op een trieste manier doodnormaal’

Claire Baglin: 'Er zijn mensen die denken dat ik afschuwelijke en dramatische omstandigheden wilde aanklagen, maar waar ik over schrijf, is gewoon de opperste banaliteit.’ Beeld Mathieu Zazzo

Claire Baglin zit op het dakterras van de Brusselse boekhandel Passa Porta, waar ze die avond is uitgenodigd om over ‘literatuur op het werk’ te spreken. ‘Dit veelbelovende debuut is een kijkje in de keuken van niet alleen de fastfoodindustrie, maar ook de wereld daarbuiten,’ staat op de achterflap van haar roman Werken voor de kost. ‘Vlot en soms droogjes, met scherpe humor en gevoel voor poëzie in de kleine dingen schetst Baglin een indringend beeld van sociale ongelijkheid.’

Haar werk wordt vergeleken met dat van de Franse auteur Édouard Louis, die bekend staat om zijn kritiek op de klassenmaatschappij. Al zijn werk vertrekt vanuit zijn ontsnapping aan een arm gezin. Maar in tegenstelling tot Louis wilde Baglin niet per se een aanklacht schrijven. Het was niet eens haar bedoeling om over haar werkervaring in het fastfoodrestaurant of over haar kindertijd te schrijven.

“Ik wilde over het arbeidersleven van mijn vader schrijven, in de stijl van auteurs als Joseph Ponthus, Robert Linhart en Simone Weil. Voor de research van mijn boek praatte ik drie maanden lang met mijn vader over zijn werk in een autofabriek. Wat me meteen opviel, is dat hij niet over zijn precieze taken wilde spreken. Het uitgangspunt van iemand die ergens werkt en niet weet hoelang hij daar precies zal blijven, is helemaal anders dan dat van iemand die weet dat hij ergens tijdelijk is. Als je de keuze hebt – zoals ik – om op elk moment te vertrekken, kijk je anders naar de dingen. Je werk bepaalt je minder, je kunt vertrekken, je weet dat het voorbijgaat.”

Ook wilde ze met haar boek geen sluier oplichten over ‘de realiteit’ in een fastfoodrestaurant. “In tegenstelling tot in een fabriek zijn de werkkrachten in een fastfoodrestaurant zichtbaar. Er is een open keuken, en je hebt contact met de mensen die je bedienen. Dat is de hypocrisie: het werk is zichtbaar en toch zijn mensen verbaasd als ze te horen krijgen hoe het echt is om daar te werken. Maar mijn roman is geen sociale kritiek, het is simpelweg een gedetailleerd verslag van een vrouw die in de zaal van een fastfoodrestaurant staat.”

Een non-plek

In haar ervaring was dat geen verschrikking. Ze werd niet slecht behandeld, ze werd zelfs gewaardeerd. “Natuurlijk moet je snel werken, moet je je aan uurschema’s houden, en ben je beperkt door strikte regels. Er zijn mensen die denken dat ik afschuwelijke en dramatische omstandigheden wilde aanklagen, maar waar ik over schrijf, is gewoon de opperste banaliteit. Ik overdrijf niet. Ik heb het niet over wreedheden. Het is gewoon werk dat door veel mensen wordt gedaan, in veel verschillende sectoren. Het is op een trieste manier doodnormaal.”

Het fastfoodrestaurant is een plek waar je moet inklokken, waar je in uniform permanent moet glimlachen, waar je een netje over je haar moet doen, waar je je headset moet ontsmetten, waar je aan de drive-in steeds hetzelfde riedeltje moet opdreunen. Een plek met unieke regels, zoals dat je voor elke milkshake twee zakjes vanillepoeder nodig hebt. Een ‘non-plek,’ noemt Baglin het.

“Tijdens je kindertijd leef je ook in een aparte wereld. Eigenlijk ben je volledig aan je ouders overgeleverd. Je bepaalt niet zelf wat je doet, maar gaat naar de plekken die zij voor je uitkiezen. Dat hebben de fastfoodketen en je kindertijd met elkaar gemeen: het zijn gesloten werelden, waar je moet gehoorzamen, wachten, volgen en leren. Je weet dat je er ooit aan zult ontsnappen, alleen weet je niet precies wanneer.”

Ze beschrijft het fastfoodrestaurant ook vanuit het perspectief van een kind. Voor een kind is het een droomplek. “Volgens mij draait het voor kinderen helemaal niet om het fastfood. Als kind heb je vooral zin in een speciaal uitje, een manier om aan je kleine appartement te ontsnappen, om eens op een nieuwe plek te zijn. Het gaat meer over de ruimte dan over het eten.”

Machinale ritme

Baglin raakte gefascineerd door het machinale ritme van de taken. Ze probeerde in de taal van haar roman hetzelfde ritme aan te brengen. Dat is meteen het grote verschil tussen haar werk en dat van Louis. “Natuurlijk ken ik zijn werk, maar ik had geen zin om zijn spoor te volgen. Ik wilde geen pamflet schrijven over mijn sociale afkomst. Ik wilde op zoek gaan naar de details, de handelingen binnen het werk, de relatie van de werknemers onder elkaar, de houdingen tegenover de managers, de rangorde. Ik beschrijf wat er gebeurt met een zekere afstand, zonder mening.”

Édouard Louis is kwaad, zegt ze, maar zij niet. “Mijn personage neemt geen positie in. Haar blik is ironisch, ze is passief, ze heeft geen bepaalde overtuiging. Ik schrijf hoe je als personage door verschillende werelden navigeert, van je kindertijd naar je volwassen leven. Hoe je steeds nieuwe regels volgt als je naar nieuwe plekken gaat. Je voelt geen woede dat het gebeurt, het gebeurt gewoon. Je groeit ergens op, ergens anders is het anders, je past je aan.”