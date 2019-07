In Chateau Meiland staat om half twaalf het eerste wijntje op tafel

Chateau Meiland moet wel de eerste tv-hype zijn van het door John de Mol vernieuwde SBS6. Het houdt allemaal niet over daar. Het weerbericht gaat na dit jaar verder zonder Piet Paulusma, maar met slogans als: ‘Ongekende maxima, of vorst aan de grond?’ Dat lijkt Lips ook geen succesformule.

Maar Chateau Meiland is dat lekker wel en dat heeft alles te maken met de heer des huizes. Martien Meiland deed met zijn gezinnetje in 2006 mee aan Ik vertrek en toen al vroegen kijkers zich hardop af wanneer hij uit de kast zou komen. Inmiddels is dat gebeurd, maar dat heeft hem niet belet om met een inmiddels volwassen dochter en haar moeder naar Frankrijk te verkassen en opnieuw een chambre d’hôte op te zetten. En dat uiteraard in een kasteeltje dat bij aanvang een bouwval was.

De camera is dol op Martien en zijn eeuwige klaagzang. Maar om half twaalf staat wel het eerste wijntje op tafel. Denk: Geer en Goor, die meedoen aan Ik vertrek. Denk: rollende ogen en altijd iets te mopperen. En denk vooral: een bodemloos reservoir aan tegeltjeswijsheden die als fragmentje op sociale media geplaatst worden.

“O leuk, decoreren. Zo’n zin in!”

“Helemaal ontspannen. Ik moet gelijk even iets op het toilet doen.”

“Wéér commentaar van die vrouw.”

“Ohhhhh, wat goe-hoe-oed!”

Ook zakelijk is het voor de familie een succesnummer. Van Chateau Meiland wordt een tweede seizoen opgenomen en dat kasteel zit natuurlijk vanaf de start ramvol. De cadeauwinkel in Nederland waar Martien werkt, heet Montana. Dat is de naam van zijn dochter en de winkel heeft als huismerk Mar10 Collection. En Martien bestelt dat allemaal bij de vleet voor zijn chambre d’hôte.

Want decoreren is zó leuk.

