In Carré liet S10 horen waarom ze op het Songfestival niet zal teleurstellen

Haar uitverkiezing tot Nederlandse troef voor het Songfestival leidde tot verbazing. Vrijdagmiddag stelde S10 zich in Carré voor aan wie haar nog niet kende. Het gaf vertrouwen voor Turijn 2022. Nu nog afscheid nemen van de stemvervormer.

Haar aanstelling als inzending voor het Songfestival leidde meteen tot een verhit debat. Aan de ene zijde de mensen die nog nooit van zangeres S10 hadden gehoord (en dat de selectiecommissie van Eurovisie leken kwalijk te nemen). Aan de andere kant: de fans die de onwetenden de hiaat in hun muziekkennis ernstig leken te verwijten. Want was S10 niet allang doorgebroken?

Dat laatste beweren doet de werkelijkheid geweld aan, maar het is een feit: zangeres Stien den Hollander (21) is misschien jonger dan Duncan Laurence was toen hij aan zijn Songfestivalmissie begon, ze heeft als artiest aanzienlijk meer ervaring. Met twee ep’s en twee albums op haar cv heeft ze ruim voldoende materiaal om een concert te dragen.

Genoeg aanhang

En ook genoeg aanhang om theater Carré – in coronaopstelling met kleine sofa’s – vol te krijgen, zo bleek vrijdagmiddag. Het waren zo vooral fanatieke S10-fans die getuige waren van haar eerste optreden als Songfestivalartiest. De eerder genoemde verbaasde populatie zal tot begin maart moeten wachten om haar verder te leren kennen. Dan maakt S10 haar prijsnummer voor Turijn bekend.

Ondertussen wilde de zangeres haar Eurovisie-uitverkiezing vieren in Carré, kondigde ze aan. Over haar plannen nog geen woord, maar ze benadrukte alvast ons straks ‘niet teleur te zullen stellen.’ Die conclusie konden we alvast ook trekken over het uur hypnotiserende elektropop dat S10 serveerde in Carré. Ze wordt vaak geafficheerd als hiphopartiest, maar rappen doet ze zelden. Haar beste liedjes liggen dicht tegen de popmuziek aan. Adem Je In, in Carré de slotsong, is zonder meer haar sterkste nummer. Een meeslepend liefdeslied in vindingrijk Nederlands.

Nederlands

Ook op het Songfestival zal ze in het Nederlands zingen. Sinds 2010 (Sieneke!) gezien als garantie voor een slecht resultaat, bood de einduitslag in de finale van Ahoy dit jaar ruimte voor een rentree van het Nederlands. Vier landen uit de top 5 zongen in hun eigen taal, niet zijnde Engels.

Enige hindernis lijkt S10’s veelvuldige gebruik van stemvervorming op haar microfoon. Vocale hulpmiddelen als autotune zijn op het Songfestival verboden. De jury moet immers de prestaties van de zangers en zangeressen kunnen beoordelen. Toch zit er wel beweging in de regels. Afgelopen jaar was het voor het eerst toegestaan om vooraf opgenomen koortjes aan de mix toe te voegen.

En waarom zou S10 ook? Ze zingt misschien niet altijd even zuiver, haar stem weet juist op die momenten extra te raken. Een ballad als Handen Van Mijn Moeder ontroerde ook met schoonheidsfoutjes. Een constatering die gold voor haar hele optreden in Carré.