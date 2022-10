In beeld: dit was Parool Film Fest 2022

Amsterdam stond afgelopen week in het teken van de zesde editie van het Parool Film Fest, waar filmliefhebbers al konden genieten van het moois dat het komende arthouseseizoen voor ons in petto heeft. Een terugblik in foto’s.

Beeld Jurre Rompa

Kamilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool, en Pim Hermeling, van September Film. Beeld Jurre Rompa

Chef kunst van Het Parool Jan Pieter Ekker. Beeld Jurre Rompa

Beeld Jurre Rompa

Streetart Frankey overhandigt de Paff Award aan Pim Hermeling, de distributeur van Triangle of Sadness. Beeld Jurre Rompa

Alexander Ribbink en DPG-uitgever Philippe Remarque. Beeld Jurre Rompa

Beeld Jurre Rompa

Beeld Jurre Rompa

Filmfondsdirecteur Bero Beijer. Beeld Jurre Rompa

Nagesprek na Narcosis. Beeld Jurre Rompa

Filmmakers Jan Eilander en Mijke de Jong. Beeld Jurre Rompa

Beeld Jurre Rompa

Marieke van der Winden en Parooljournalist Hanneloes Pen na afloop van Het Verzwijgen. Beeld Jurre Rompa

Acteurs Joes Brauers en Alex Hendrickx. Beeld Jurre Rompa

Daniel Boissevain, talent manager Vanessa Henneman en regisseur Bram Schouw. Beeld Jurre Rompa

Beeld Jurre Rompa

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: