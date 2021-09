Drie dagen nadat de astronomische herfst is begonnen, kan de festivalzomer weer van start, mits je gevaccineerd, hersteld van het coronavirus óf negatief getest bent. Bij festival Mystic Garden aan de Sloterplas is aan de uitgelaten sfeer te zien hoe erg het feesten gemist is.

Werknemers moesten een speciale app downloaden om alle qr-codes bij binnenkomst te kunnen scannen. Beeld Jakob van Vliet

Er stond een bescheiden rij voor de ingang om de sinds zaterdag verplichte coronapas te laten scannen. Beeld Jakob van Vliet

Ook de anderhalve meter afstand norm is losgelaten met ingang van zaterdag. Beeld Jakob van Vliet