In Baas in eigen zak vertrouwen mannen niet meer op de anticonceptie van hun bedpartner

Als een van de drie mannen die centraal staat in Baas in eigen zak een injectienaald zijn scrotum voelt penetreren, hoort Lips ineens de woorden van de arts van even tevoren weer. Die sprak over het ‘trap-in-de-zak-idee’ om zijn patiënt alvast een idee te geven hoe een sterilisatie ongeveer van start gaat, met de verdoving dus. Lips kromp ineen op de bank.

Het was een wonderlijke documentaire dinsdagavond in 2Doc, als documentaire al het juist woord is. Flarden van gesprekken waren het. Tussen mannen en hun partner en tussen mannen onderling. Impressies, met kerels die zo in beeld waren gebracht dat ze nogal op acteurs leken. Uitkijkend over het weidse IJ, filmisch discussiërend over mannelijkheid en vriendschap. Of zoals het programma werd aangekondigd: over ‘drie jonge mannen die de confrontatie aangaan met hun eigen vrucht­baarheid en de man-vrouwver­houdingen in onze tijd’.

Machteloos gevoel

Het werkte, wonderwel moet Lips zeggen. Zonder enig houvast of context een half uurtje televisie vlak voor het slapen gaan. Over het machteloze gevoel dat deze mannen bekruipt als het aankomt op anticonceptie en wiens verantwoordelijkheid dat nu eigenlijk is. Lips begreep het niet helemaal, denkt hij, maar hij voelde er toch iets bij.

Over voelen gesproken: een van de naamloze hoofdpersonen voelde zich nogal in het kruis getast. Zijn vriendin bleek onverwachts (of toch niet helemaal?) zwanger. En nu opende deze aflevering van 2Doc met beelden van hem terwijl hij stond te emmeren met een baby’tje. Terwijl vrienden in de stad in de weer waren met vrouwen.

Briljante beelden om aan te tonen dat als het op seks aankomt, mannen vaak volledig vertrouwen op de anticonceptie van hun bedpartner, betoogt het programma. Niet deze mannen dus. Of niet meer in ieder geval.

