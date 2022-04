In Apocalyps klinken echo’s door van crisissen van nu

In het geraamte van het verhaal van Apocalyps is Jean Heglands boek Into the Forest te herkennen. Twee zussen, van wie de een danst en de ander op het punt staat van studeren, sluiten zich af in hun afgelegen ouderlijk huis in het bos terwijl daarbuiten de Apocalyps zich voltrekt en steeds meer verdwijnt; elektriciteit, stromend water, het besef van tijd.

In haar regie van Apocalyps kiest Nita Kersten nergens voor grote gebaren. Beeld Sanne Peper

Modderige voetprint

In tegenstelling tot het boek blijven buitenstaanders in Apocalyps weg, op een modderige voetprint na, en dat biedt alle ruimte om te focussen op de relatie tussen de zussen. De manieren waarop zij elkaar steunen, irriteren en in leven houden. Ze halen herinneringen op, mijmeren over een toekomst die misschien wel nooit meer komt, proeven in hun verbeelding verdwenen lekkernijen.

De dynamiek tussen de zussen wordt mooi uitgespeeld door de twee acteurs. Diewertje Dir is de oudere zus, die via haar dansopleiding de buitenwereld verkend heeft en moeite heeft die weer los te laten. En ’Ntianu Stuger de jongere zus die juist nooit echt het nest heeft verlaten en niet begrijpt waarom haar zus blijft repeteren voor een voorstelling die nooit gespeeld zal worden.

Sfeervolle soundscapes

Wat blijft er over van leven als dat alleen nog overleven is? Het is een van de vragen die door deze poëtische en vooral ook muzikale voorstelling heen zijn verweven. Met een paar instrumenten, een looper effectpedaal en hun stemmen creëren de twee sfeervolle soundscapes die af en toe uitmonden in een liedje.

In haar regie kiest Nita Kersten nergens voor grote gebaren. Ze houdt het klein en juist daardoor ontroert en verontrust deze nabije toekomst, waarin echo’s doorklinken van de maar al te reële crisissen van het nu.