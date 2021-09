In Anna’s Brains probeert een team nerds het luxeprobleem van Daan Boom op te lossen

Anna’s Brains, NPO3. Beeld NPO

Terwijl op NPO2 de 2Doc Alleen tegen de staat op ontluisterende wijze liet zien hoe de toeslagenaffaire jarenlang de levens van hardwerkende alleenstaande moeders heeft verwoest, zond NPO3 een flinterdun niemendalletje uit: Anna’s Brains. In dit populairwetenschappelijke programma probeert wetenschapsjournalist Anna Gimbrère vragen van bekende Nederlanders op te lossen. En dat zijn heel wat luchtiger probleempjes. Zo vroeg Raven van Dorst zich in een eerdere aflevering af of je de accu van een auto met bliksem kunt opladen en wilde Stefano Keizers met dieren praten.

In de aflevering van maandag had multitalent Daan Boom een luxeprobleem: hij had zo veel leuk werk dat zijn rapcarrière als The Dean in het gedrang kwam. Hij zocht daarom een kloon die in zijn plaats kon optreden. Het technische team van Anna – allen mannelijke nerds – ging in een loods op de NDSM-werf aan de slag voor een kloon van Boom. Poging één leverde een hologram op met een dankzij deepfake redelijk lijkend gezicht, maar Anna miste interactie: ze wilde een robot.

Een bezoekje aan het Amsterdamse technologie­museum Techlab zorgde voor inspiratie. Maar haar team kwam bij het streven naar een hightech snufje kunstmatige intelligentie niet verder dan ‘een soort stofzuiger op wielen met een beeldscherm als hoofd’.

Anna was nog wel zo sportief om Robo-Dean te laten optreden voor de echte Dean, maar die vond zijn mislukte kloon – terecht – vooral creepy. En dus werd Daan Booms luxeprobleempje niet opgelost. Toch vond Lips het best verfrissend iets volkomen onbenulligs te zien na de loodzware problematiek uit Alleen tegen de staat.

