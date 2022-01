In Angela Black speelt Michiel Huisman een hufter – een ‘boeiende man met een gebruiksaanwijzing’

Michiel Huisman in Angela Black. Beeld KRO-NCRV

Bijna alle personages die Michiel Huisman in zijn (internationale) carrière speelt, zijn ontegenzeggelijk sympathiek. Toffe mannen, altijd aantrekkelijk, lief voor de vrouwelijke medemens, soms zelfs aaibaar en altijd met het hart op de goede plaats.

In de Engelse serie Angela Black bewijst de Nederlandse acteur dat hij ook een enorme hufter kan spelen, zoals de architect Olivier, een man met onverhoedse woedeaanvallen, zoals blijkt in het begin van deze dramaserie als hij zijn echtgenote Angela een tand uit de mond slaat. Het is een aanloop naar een lange serie van huishoudelijk geweld.

Alles controleren

Huisman (40) laat via een zoomverbinding uit zijn woonplaats New York weten dat hij niet lang aarzelde toen hem de rol werd aangeboden. Het is geen aangenaam personage waarin hij zich moest verdiepen. “Maar wel een boeiende man met een ingewikkelde gebruiksaanwijzing.”

“Olivier is een man die alles in zijn leven wil controleren. De inrichting van zijn huis, de kleding van zijn kinderen en het gedrag van zijn vrouw. Als hij denkt dat hij niet meer de teugels in handen heeft gaat hij los. In deze serie zitten zeker enkele scènes die hard aankomen.’’

De Engelse commerciële omroep ITV, die Angela Black produceerde, waarschuwde het publiek bij de uitzending in Engeland dan ook voor het getoonde geweld. Voor de acteur was de serie, die door de makers nogal nadrukkelijk met het werk van Alfred Hitchcock wordt vergeleken, zo intrigerend van opzet, dat hij al halverwege bij het lezen van het script besloot de rol te accepteren.

Het kostte hem geen moeite om de rol van zich af te schudden tijdens de opnameperiode. “Als ik de deur van de studio achter mij dichttrok, was ik hem kwijt. Bovendien ben ik getrouwd met een vrouw (actrice Tara Elders,) die dergelijk gedrag van een handtastelijke man nooit zou accepteren.’’

Verknipt huwelijk

Angela (gespeeld door Joanne Froggatt, bekend uit Downton Abbey) ondergaat de vernederingen bijna gelaten. Hoofd gestoten, gevallen, niet goed opgelet, dat zijn de smoesjes waarmee zij haar omgeving om de tuin probeert te leiden. Het gaat zelfs zo ver dat Olivier zijn echtgenote in een inrichting laat opbergen, waarna de verwikkelingen in dit verknipte huwelijk een verrassende wending nemen.

Froggatt kijkt ondanks de heftige opnamen met genoegen terug op de reeks. “Het was zeker niet de gemakkelijkste rol uit mijn carrière. Ik had mij van tevoren goed ingelezen. Ervaringen van vrouwen in een gewelddadig huwelijk zijn in Engeland goed gedocumenteerd in allerlei getuigenissen. Ik sta versteld van wat er achter gesloten deuren soms plaatsvindt.”

“Natuurlijk kende ik het verschijnsel, maar als je er echt in verdiept, maakt dat enorme indruk. Ook de schaamte ten opzichte van de buitenwereld van deze mishandelde vrouwen is een apart hoofdstuk in dit soort gevallen. Soms is het ontkennen begrijpelijk, maar het is zeker geen oplossing voor deze vrouwen.”

“In emotioneel opzicht greep de rol van Angela mij erg aan. Je probeert als actrice altijd een personage te begrijpen. Dat was in dit geval heel moeilijk. Wat ook hielp is dat Michiel een heel aardige collega is. Daarom is zijn vertolking zo knap. Na de opnamen kwam wij elkaar bij het wegrijden van het studioterrein weleens tegen. Dan zwaaiden we uitbundig naar elkaar. Op zo’n moment kon ik weer met mijn normale leven verder gaan.’’

Angela Black bij KRO-NCRV op NPO 3.