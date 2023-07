In ‘A House in Jerusalem’ giet regisseur Muayad Alayan de geschiedenis van verdrijving in een modern geestverhaal: ‘De urgentie ervan is gegroeid’

‘A House in Jerusalem’ heeft zijn oorsprong in de verhalen die Muayad Alayans ouders hem vertelden over hun jonge jaren.

De Palestijnse filmmaker Muayad Alayan (38) is een geboren verteller. Dat blijkt hij in ieder geval in een uitgebreid videogesprek vanuit zijn woonplaats Jeruzalem, naar aanleiding van zijn derde speelfilm A House in Jerusalem. Zelfs de simpelste, meest praktische vraag weet hem te verlokken tot allerhande uitweidingen.

Hij heeft het vertellen schijnbaar met de paplepel binnen gekregen, want A House in Jerusalem heeft in zekere zin zijn oorsprong in de verhalen die zijn ouders hem vertelden over hun jonge jaren.

“Mijn ouders komen uit Palestijnse families die in 1948 werden verdreven uit hun huis in West-Jeruzalem,” legt Alayan uit. “Maar we bleven in Jeruzalem wonen, in het oostelijke deel. Als mijn vader ons naar school bracht, reden we door zijn oude wijk en wees hij allerlei plekken aan – waar een bepaalde winkel had gezeten, of het voormalig huis van een beroemd muzikant.”

In A House in Jerusalem giet Alayan die geschiedenis van verdrijving in een modern geestverhaal. Het Britse meisje Rebecca (Miley Locke) en haar vader Michael (Johnny Harris) verhuizen naar Israël, waar zijn familie vandaan komt, na de dood van de moeder van het meisje. Vader is op zoek naar een nieuwe start, maar Rebecca is nog lang niet klaar om haar moeder te vergeten. En dan stuit het meisje in een put in de tuin van het luxueuze huis op een prachtige oude pop.

Zijn vaders verhalen over zijn oude wijk

De kiem voor dat idee lag deels in hoe zijn vaders verhalen zijn blik op diens oude wijk hadden gestuurd, vertelt Alayan. “Op een avond, nu alweer ruim tien jaar geleden, reed ik langs een van de huizen waar mijn vader veel over had verteld, omdat hij de voormalige eigenaren kende. Toen ik langsreed, stapte er net een gezin uit een taxi: vader, moeder en een jonge dochter, met flink wat koffers. Dat zette mijn fantasie in gang – de vreemde gewaarwording hoeveel ik van dat huis wist, terwijl ik er nooit binnen zou komen, en hoe weinig zij ervan wisten terwijl ze er schijnbaar gingen wonen.”

Dat idee zette Alayan, samen met zijn broer Rami Musa Alayan, al snel om in een scenario. Toch zou het ruim tien jaar duren voor de film er kwam – het idee was te ambitieus om als debuut te maken. Alayan maakte eerst twee kleinere speelfilms, Love,Theft and Other Entanglements (2015) en The Reports on Sarah and Saleem (2018); die laatste kreeg een speciale vermelding van de jury in de Tiger Competitie op het filmfestival van Rotterdam.

Maar dat hij terug zou komen op deze film, wist Alayan altijd zeker. En de urgente ervan is in de tussenliggende jaren alleen maar gegroeid. Inmiddels is het 75 jaar geleden dat de Nakba (‘ramp’) plaatsvond, zoals Palestijnen de onteigeningen rond het ontstaan van de staat Israël noemen.

“De generatie Palestijnen die de Nakba heeft meegemaakt, is aan het sterven,” legt Alayan uit. “Al overleven hun verhalen natuurlijk in de volgende generaties.”

Gefilmd in West-Jeruzalem

Dat is ook waarom de broers Alayan er heel bewust voor kozen dat de geest in hun scenario niet de geest van een overleden persoon is. “Inmiddels zijn onze ouders overleden, maar toen mijn broer en ik de film schreven, leefden ze nog. Maar ook toen al had ik het gevoel dat er geesten van hen rondwaarden op die plekken die ze achter hadden moeten laten – de straten waar ze ooit thuis waren, het land dat ze ooit bewerkten.”

Waar hij er ruimte voor kon vinden, heeft Alayan elementen uit al die eerdere levens in A House in Jerusalem verwerkt. Vaak in precies die momenten waar de film net iets boven de realiteit gaat zweven (zie kader). En precies daarom was het voor Alayan zo belangrijk dat de film echt werd gefilmd in West-Jeruzalem, op de straten waar zijn vader ooit als bezorger rondfietste voor de slagerij van zijn opa.

“De wijk waar we filmden, wordt de Vallei der Geesten genoemd, een naam die na 1948 extra beladen werd,” zegt Alayan. “Er is een moment dat het hoofdpersonage er op straat loopt en even oogcontact heeft met een jongen op een fiets – die staat voor de winkel waar vroeger de slagerij van mijn opa was. Die jongen is een geest van mijn vader, kun je zeggen. En een andere vrouw filmden we in het oude huis van haar oom, die is gevlucht naar Jordanië. Als filmmaker heb ik het gevoel dat als ik zoiets in mijn film stop, zelfs al is het maar in een detail in de achtergrond, ik dat verhaal en dat gevoel wat langer in leven houdt.”

