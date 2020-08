In 50 jaar Toppop waagde iemand het Penny de Jager uit te lachen

Het beste van 50 jaar Toppop. Beeld NPO 3

Ad Visser zei niet gedacht te hebben het ooit nog over Toppop te moeten hebben, 50 jaar na de allereerste aflevering. Maar Mister Toppop himself was zo sportief woensdag de eerste af­levering van Het beste van 50 jaar Toppop aan te kondigen. Daar hield hij het bij, ‘want dit programma presenteert zichzelf’. Dat leek Lips ook, die, hopend op fijne brokken jeugdsentiment, er eens goed voor ging zitten.

Helaas bleek het programma zichzelf tóch niet te presenteren want na een flits van een clip deden BN’ers hun zegje over de bewuste clip. Een sleets format dat hardnekkig is sinds I love the 70’s ermee begon en dat onlangs in Makkelijk scoren nog meesterlijk op de hak werd ge­nomen.

Zo kon het dus gebeuren dat Lips’ favoriete videoclip – Iggy Pop veegt anno 1977 met Lust for Life de vloer aan met een potpalm – werd becommentarieerd door Tania Kross (uit 1976) en Alain Clark (uit 1979), die het fragment voor het eerst zagen. Gemiste kans.

Kross waagde het zelfs om Penney de Jager uit te lachen en haar showballet ‘Nederland in beweging voor gevorderden’ te noemen. Dat de jonge Lips het vroeger steevast over ‘Penney te Mager’ had, mag beschouwd worden als jeugdzonde, maar dit grensde aan heiligschennis. Gelukkig kwam Penney zelf nog even in beeld en de 72-jarige was nog net zo’n sprankelende persoonlijkheid als destijds.

Er kwamen zeker genoeg leuke clips voorbij, en zelfs een fragment van het legendarische optreden van Donna Summer in Van Oekel’s Discohoek, maar het was allemaal te kort.

Het beste van 50 jaar Toppop heeft genoeg hitpotentie om een zomerhit te worden, maar meer muziek en minder geklets tussendoor was een betere mix geweest.

