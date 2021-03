De Boerenrepubliek.

Eén boer sprak terugblikkend van ‘the killing fields of Oene’. In dit Veluwse plaatsje leidde een uitbraak van mond- en klauwzeer in 2001 tot het ruimen van honderdduizenden dieren. Precies twintig jaar later kwam BNNVara er terug voor de vierdelige documentaireserie De Boerenrepubliek.

De ‘MKZ-crisis’ was een tragedie voor de boerenfamilies en die werkt tot de dag van vandaag door. Voor weer een andere boer verklaarde het waarom de stikstofmaatregelen de laatste jaren zoveel woede opriepen. “Dat nooit weer,” zei hij. In tranen.

Steeds weer vinden boeren zichzelf terug in een uitzichtloze situatie, is de rode draad in De Boerenrepubliek. Al sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze opgezweept om alsmaar meer te produceren tegen minimale kosten. Het gaat ten koste van de natuur, maar ook van henzelf. Door immense investeringen zijn het de efficiëntste agrariërs van de wereld geworden, maar bij de minste of geringste tegenslag zijn zij het die de rekening betalen.

Geen wonder dus dat ze van tijd tot tijd per tractor oprukken naar Den Haag. In 1990 stond er al een trekker op de trappen van de Ridderzaal, leerde Lips uit deze fijne documentaireserie. Die kunnen we gerust zien als het eerlijke spiegelbeeld van het romantische plaatje dat Yvon Jaspers al bijna twintig jaar schetst van de boerenstand.

Laurens Jan Brinkhorst, landbouwminister ten tijde van de MKZ-crisis, kon handig de coronapandemie erbij halen om te betogen dat de intensieve veeteelt wel heel kwetsbaar is voor dit soort virussen. Er zat kortom niets anders op dan al die dieren te ruimen. Anders zouden nog veel meer dieren sterven, zei hij. Vaccinatie had ook gekund, maar ja, dan ging de totale export verloren.

Tja, dacht Lips. Daar werd het landbouwbeleid dus toch weer ingegeven door de zakjapanner.

