Imogen Heap annuleert optreden in Amsterdam vanwege brexit

Imogen Heap annuleert Europese optredens wegens de brexit. Beeld screenshot youtube

De zangeres heeft besloten alle optredens in Europa af te zeggen. Ze zou op 4 november in De Meervaart in Amsterdam optreden, maar dat concert gaat niet door. Ook haar optredens in Berlijn, Parijs en Dublin zijn geannuleerd, zo maakte ze op Youtube bekend.

De zangeres zou op 1 november, één dag na de deadline, naar Duitsland afreizen. Ze is onder andere bang voor lange rijen bij de douane, waardoor de strakke planning van de band in het geding zou komen.

Of de brexit onder leiding van Boris Johnson uitdraait op een no-deal op 31 oktober is nog onduidelijk. Vrijdag buigt het Britse Hogerhuis zich over een wetsvoorstel dat kan leiden tot uitstel van de brexit.