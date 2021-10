Letteren Live

Imme Dros: ‘Kinderen laten lezen? Gewoon omkopen!’

‘Stof in de taal waar dromen van worden gemaakt,’ stelt Imme Dros (85) in haar essay Taal is alles wat het geval is. In deze nieuwe aflevering van Letteren Live gaat Marjolijn de Cocq van Het Parool in gesprek met kinderboekenauteur en vertaler/hertaler Dros over taal en ontlezing.