Imanuelle Grives verdient een tweede kans

Eva Jinek had een goede vangst gedaan met ­Imanuelle Grives. Niet zo’n goede vangst als de Belgische politie vorig jaar deed toen de actrice uit Celblok H werd gesnapt met een hoeveelheid drugs waar je een dancefestival wel een paar dagen mee gaande houdt, maar toch: vers uit de Belgische cel zat ­Grives niet bij Op1 maar bij Jinek.

Maar Jinek had eerst onderwerpen als Wehkamp, Ceta en carnaval, dus Lips moest een uur wachten op Imanuelle Grives. Haar verhaal kwam uiteindelijk neer op een openbare boetedoening. “Het is bizar om die persoon te zijn met de domste actie uit 2019,” luidde haar openingsstatement. Waarom ging ze met 30 xtc-pillen, 10 gram cocaïne en 2 gram ketamine en nog meer naar het festival Tomorrowland, wilde Jinek – en Lips – weten. “Het was mijn voorraad, maar dat sloeg helemaal nergens op. Je zou een overdosis krijgen als je het allemaal op zou maken.”

En die advocatensmoes dat het nodig was om zich op een rol voor te bereiden? “Dat had ik mezelf wijsgemaakt.” Het ging namelijk privé niet goed met de succesvolle actrice, maar daar prikte Jinek handig doorheen: “Het gaat wel vaker niet zo goed met mensen, maar waarom ga je dan met zoveel drugs naar een festival?”

Grives, cynisch: “Het doel was naar de kloten gaan en zoals iedereen kan zien is dat volledig gelukt.”

Daarna kwamen de tranen. Toen Grives die had gedroogd, vroeg Jinek moederlijk of ze het nóóit meer zou doen, waarop Grives schalks reageerde met: “Ik denk dat ik voorlopig niet eens op een festival kom.”

Lips zag een getalenteerde vrouw die nog behoorlijk met zichzelf in de knoop zit, maar een tweede kans verdient.

