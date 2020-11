Imanuelle Grives en Marco Kroon, niet ideaal om mee op een boot te zitten

Alle hens aan dek, SBS6.

Stiekem had Lips het gevoel dat als je dan toch met een zeilboot van Gran Canaria naar Scheveningen moet varen, je maar het best een gast als Marco Kroon bij je kunt hebben. Zo’n kerel uit een stuk. Getraind in omgaan met crisissituaties. Als er iets gebeurt, is Kroon vast die man die de rug recht en de situatie redt.

Maar het twintig meter lange zeilschip Kings Legend was de haven van Las Palmas nog maar nauwelijks uit of Kroon ontpopte zich al tot een eigenwijze knurft eerste klas. Onmiddellijk liet hij zien niet zo heel denderend te zijn met autoriteit. Terwijl een zeer ervaren schipper hem uitlegde dat de plek waar hij stond gevaarlijk was, pruttelde Kroon vooral dat het allemaal zo’n vaart vast niet zou lopen. Even later: “Mensen noemen mij wel eens lomp en direct.”

Goh, ja? Tegelijk is hij de eerste die kotsend over de reling hangt. Dat dan weer wel.

In Alle hens aan dek zitten vijf BN’ers dus op een boot voor een tocht van bijna 5000 kilometer. De verlekkerde voice-over: “Zeventien dagen op zee is te lang om toneel te spelen.” Gevolgd door flitsen van gespannen situaties en uitbarstingen die de kijker nog te wachten staan.

Het is een interessant clubje dat bereid is gevonden deel te nemen. Behalve Kroon heeft ook actrice Imanuelle Grives het nodige te stellen gehad met justitie. Acteur Victor Reinier lijkt Lips ook niet ideaal om lang mee opgesloten te zitten. En met de gewezen topschaatser Rintje Ritsma kan het nog even alle kanten op.

Voor de lieve vrede zal veel neerkomen op de schouders van de voormalige Chateau Meiland-sidekick Caroline van Eeden. En ze heeft al zo veel te verhapstukken: geëmotioneerd vertelde ze over de breuk met Martien. “Ooit hoop ik dat het weer goed komt.”

