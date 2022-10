Im Westen nichts Neues, te zien op Netflix, is een imposant antioorlogsepos: ‘Dit zal altijd brandend actueel blijven’

Eindelijk heeft een Duitse regisseur zich gewaagd aan de verfilming van de antioorlogsroman Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque, over de nadagen van de Eerste Wereldoorlog. De film is nu te zien op Netflix. ‘Het werd hoog tijd om het Duitse perspectief te tonen.’

Enigszins beschaamd constateert regisseur Edward Berger dat het beroemdste antioorlogsboek aller tijden, Im Westen nichts Neues uit 1928, nota bene geschreven door de Duitse schrijver en ervaringsdeskundige Erich Maria Remarque, niet eerder in zijn land is verfilmd. Al in 1930 werd er een Amerikaanse versie van gemaakt, die werd bekroond met twee Oscars. Enkele decennia later volgde nog een Engelstalige televisiebewerking. Maar van een Duitse speelfilm was al die tijd geen sprake.

Regisseur Berger doorbreekt nu, dankzij de diepe zakken van Netflix, deze ban met een imposant epos dat meteen tot de Duitse Oscarkandidaat voor 2023 werd gebombardeerd. “Dat we bijna een eeuw na de verschijning van het boek pas met een Duitse verfilming van dit meesterwerk komen, heeft mij eerlijk gezegd niet echt verbaasd,” zegt de regisseur tijdens het filmfestival van Zürich, waar zijn film in wereldpremière ging. “Remarque beschreef op basis van zijn frontervaringen geen heldenverhaal. Het gaat om jonge mannen, vaak nog tieners, die in 1917 naar het front worden gestuurd om het vaderland te verdedigen. Ze denken aan heldendom, maar komen in een regelrechte hel terecht.”

Gezien het lot van de hoofdpersonen – gymnasiast Paul Bäumer en zijn medeleerlingen – is Im Westen nichts Neues geen lofzang op vaderlandsliefde in een oorlogssituatie. “Ze werden van hogerhand als kanonnenvoer gebruikt in een zinloze oorlog,” stelt Berger vast. “Ze hadden geen schijn van kans. Velen, ook de kameraden van Paul, waren al na een paar dagen dood. In de modder en zonder enige vechtervaring. Van de euforie waarmee zij het uniform aantrokken, was al snel geen sprake meer. Ze werden verpletterd in de loopgraven waar de menselijkheid van de aardbodem verdwenen was.”

Oorlog in Oekraïne

Berger vond het meer dan noodzakelijk dat deze antioorlogsboodschap opnieuw verfilmd werd. “Toen we daar jaren geleden mee begonnen, was er natuurlijk nog geen sprake van de oorlog in Oekraïne. Maar er woeden altijd oorlogen in de wereld. Daarom zal Im Westen nichts Neues altijd brandend actueel blijven. Bovendien vond ik het belangrijk om dit drama eens vanuit Duits perspectief te vertellen. Daar zijn weinig voorbeelden van, zeker wat betreft de Eerste Wereldoorlog.”

“Als Duitsers zijn we verantwoordelijk geweest voor heel veel leed in de wereld. Daarover is een enorme hoeveelheid films gemaakt, vooral door Engelsen en Amerikanen, die in staat waren heldhaftige filmverhalen te vertellen over hoe zij de vijand versloegen. Voor Duitsers bestaat deze mogelijkheid uiteraard niet. Bovendien heb ik een hekel aan heroïsch oorlogsdrama. Ik vind het vaak misplaatst. Het boek van Remarque gaat niet over overwinnaars, maar over de verliezers. Dat is geen populair thema, ook niet in mijn land. Maar het moet wel worden verteld in de hoop dat jonge mensen zich niet door de machthebbers laten gebruiken om vervolgens aan het front te creperen.”

Te zien op Netflix

Hoewel zijn film zich grotendeels afspeelt in de loopgraven – het resultaat van drie maanden intense opnamen – toont Berger ook de onderhandelingen tussen Frankrijk en Duitsland over een wapenstilstand. Dat aspect komt niet in het boek van Remarque voor.

De Duitse politicus Matthias Erzberger, een rol van Daniel Brühl, moet de Duitse militairen dwingen het verdrag te ondertekenen. “Dit zijn geen onderhandelingen, dit is een dictaat!” briest een van de Duitse militairen. Maar Erzberger, die zelf familie aan het front heeft verloren, zet door.

De geschiedenis heeft geleerd dat deze overeenkomst min of meer de opmaat vormde voor de opkomst van de nazi’s en het begin van de Tweede Wereldoorlog. “Het boek van Remarque is destijds door de nazi’s verboden. Het heeft dus geen effect gehad op de jongemannen die toen in het Duitse leger belandden. Misschien heeft een film meer effect. Zeker omdat Im Westen nichts Neues dankzij Netflix over de hele wereld bekeken kan worden.

Im Westen nichts Neues is te zien op Netflix.

Verplichte kost voor dictators De oorlogsklassieker Im Westen nichts Neues (Van het westelijk front geen nieuws) van Erich Maria Remarque is bijna een eeuw oud, maar de inhoud is nog altijd actueel. Jonge mannen die door machthebbers worden opgehitst om uit vaderlandsliefde naar het front te gaan zijn van alle tijden. Regisseur Edward Berger plaatst zijn hoofdpersoon Paul Bäumer, een gymnasiast van amper zeventien, samen met enkele klasgenoten in de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog midden in de modderige loopgraven. Hun is voorgehouden dat zij voor volk en vaderland hun leven op het spel moeten zetten, maar de hel is van meet af aan voelbaar voor Paul, die binnen de kortste keren zijn schoolkameraden ziet sneuvelen. Daarna staat deze jongeman voortdurend in de overlevingsmodus. Hij doodt zijn vijanden om te overleven; van zijn menselijke gevoelens en idealen blijft niets over. Berger stelt in zijn film geen helden voor. Het oorlogsleed toont hij in alle details: hoe soldaten rochelend aan hun einde komen, aan bajonetten worden geregen en hoe vlammenwerpers worden ingezet om soldaten levend te verbranden. Net als het boek is deze film een onmiskenbaar antioorlogsdrama. De zinloosheid van oorlogen wordt door Berger extra benadrukt in een monumentale film die zich kan meten met ander Duits oorlogsdrama zoals Das Boot, Die Brücke en Der Untergang. Verplichte kost voor dictators die hun onderdanen de verdoemenis insturen.