Illustrator Philip Hopman ontvangt oeuvreprijs: ‘Hij was goed vanaf dag één’

Illustratie uit ‘Wiplala’. Beeld Philip Hopman

Hij staat bekend als de man die alles kan tekenen en wordt door mede-illustratoren geroemd om zijn vakmanschap en virtuositeit. Toch ontving Philip Hopman (61) tijdens zijn loopbaan slechts één Zilveren Penseel. Dat gebrek aan erkenning wordt donderdag goedgemaakt met de Max Velthuijs-prijs, een driejaarlijkse oeuvreprijs ter waarde van 60.000 euro. Zes vakgenoten over zijn werk.

Thé Tjong-Khing: ‘Hij had mij helemaal niet nodig’

Thé Tjong-Khing, illustrator en een van Hopmans docenten op de Rietveld Academie: “Ik kan kort zijn. Philip was goed vanaf dag 1. Als student tekende hij al alles wat hij wilde uit de losse pols, heel gemakkelijk. Hij had mij helemaal niet nodig.”

Illustratie van Hopman uit ‘22 wezen’. Beeld Philip Hopman

Tjibbe Veldkamp: ‘Hij was altijd nieuwe dingen aan het uitproberen’

Tjibbe Veldkamp, schrijver met wie Hopman zijn eerste prentenboek en het met een Zilveren Penseel bekroonde 22 wezen maakte: “Het was heerlijk om met Philip te werken. Ik gaf hem wat woorden en hij toverde ze om tot een prachtig prentenboek, in een wereld die zo overtuigend was dat het leek of het verhaal altijd al in precies die wereld had gespeeld. Hij was altijd nieuwe dingen aan het uitproberen wat betreft techniek, kleurgebruik, materiaal... Zo is elk boek anders dan het vorige en toch onmiskenbaar Philip.”

Steef Liefting: ‘Hij verdient een eigen boek zonder tekst’

Steef Liefting, vormgever van een groot deel van Hopmans oeuvre: “Als illustrator kun je precies tekenen wat er staat, dan help je de verbeelding om zeep. Je kunt er ook net náást tekenen – in dat geval prikkel je de verbeelding. Philip doet het laatste. Hij is een tekenaar die je zijn gang moet laten gaan. Philip wil wel rekening houden met de tekst die op een bladzijde moet, maar tijdens het tekenen verliest hij zichzelf een beetje. Dan schildert hij een vel helemaal vol en moet ik maar kijken hoe ik de tekst erbij pas. Dat is niet erg, laat het beeld maar spreken. Zijn illustraties zijn van ongekende klasse en mooier dan welke typografie ook. Hij verdient een eigen boek zonder tekst. We groeiden op in hetzelfde Noord-Hollandse dorp, daardoor voel ik verwantschap. Bij Philips tekeningen kom ik thuis.”

Daan Remmerts de Vries: ‘Hij verruimt de wereld wezenlijk’

Daan Remmerts de Vries, schrijver en illustrator: “Drie boeken hebben we samen gemaakt. In twee daarvan heb ik Philip aangespoord iets nieuws te proberen – omdat ik nu eenmaal vind dat we moeten blijven experimenteren. In Voordat jij er was heb ik hem ertoe aangezet om foto’s te gebruiken als achtergrond. En in Stimmy of het oerwoud in de stad hebben we zelfs in elkaars illustraties gewerkt. Het aardige was: Philip stemde hier onmiddellijk mee in. Hij had de grootsheid om zonder morren iets te ondernemen dat afweek van wat hij normaliter deed en waarin hij excelleerde. Zijn grote nieuwsgierigheid en de bereidheid om de gebruikelijke paden te verlaten, maken hem tot een pionier. Alles wat hij neerzet lijkt moeiteloos tot stand te komen – het is altijd raak, altijd mooi, vaak poëtisch, altijd levend en speels, altijd uiterst krachtig van karakter. Wat mij betreft is Philip een van de werkelijke meesters van de illustratie; iemand die geeft en geeft, en daarmee de wereld wezenlijk verruimt.”

Piet Grobler: ‘Met meesterlijke precisie zoemt hij in of juist uit’

Piet Grobler, Zuid-Afrikaanse illustrator: “Ik bewonder Philip om het ogenschijnlijke gemak waarmee hij zijn universum schept. De wereld waarbinnen het verhaal speelt wordt de héle wereld. Met meesterlijke precisie zoemt hij in of juist uit, waardoor de kijker een overzicht krijgt vanuit vogelperspectief – beide met een verbluffend begrip van ruimte en diepte. Philip heeft het vermogen om empathie te scheppen voor de karakters die hij creëert. Kinderen met de uitbundigheid en tegelijkertijd de weerloosheid die bij de kindertijd hoort. Of dierenfiguren die echte dieren zijn, maar met voldoende menselijkheid waardoor ze herkenbaar zijn voor lezers. Ik zou willen dat ik was opgegroeid met de boeken van Philip Hopman.”

Klaas Verplancke: ‘Zijn werk balanceert op het randje van overdaad’

Klaas Verplancke, Vlaamse illustrator: “Ik leerde Philip kennen toen ik samen met hem, Thé Tjong-Khing en Alex de Wolf werd gevraagd tekeningen te maken voor Jacques Vriens’ Grootmoeder, wat heb je grote oren... Ik voelde me vereerd dat ik werd opgenomen in dat kwartet met drie Nederlanders tegen wie ik opkeek. Tussen Philip en mij ontstond een vriendschap. Hij is een vrolijke, genereuze man, altijd gastvrij. Zijn levenslust geeft energie, in alle opzichten is hij het synoniem van een echte vriend. De gulheid die hij toont als mens zie je terug in zijn illustraties. Zijn werk balanceert op het randje van overdaad, in elke lijn zit beweging, alles swingt. Hij geeft zonder dat hij daar iets voor terugvraagt. Met zijn stijl heeft hij school gemaakt; kijk maar naar alle Hopmanepigonen.”

“De Boer Boris-prentenboeken met Ted van Lieshout maakt hij niet omwille van de commercie, maar omdat hij ze wíl maken. Het eerste deel was een cadeau voor zijn oudste zoon, van daaruit bolderde het verder en werd het een gigantisch ding. Die authenticiteit is voor mij het criterium voor ons vak. In al die jaren is Philip altijd Philip gebleven.”

Illustratie uit ‘Wiplala’. Beeld Philip Hofman