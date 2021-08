Illusionist Hans Klok met grote show op het Java-eiland

Illusionist Hans Klok tijdens zijn eerste repetitie voor de voorstelling Hans Klok & Friends. Beeld ANP

Na zijn Amerikaanse uitspatting in Las Vegas is de illusionist in de zomervakantie weer begonnen met een tournee. Eerder werden al kleinere shows gegeven in Zaandam en Utrecht, nu is het tijd voor een grote show in Amsterdam. Onder de noemer Hans Klok & Friends geeft hij, zonder zijn Amerikaanse assistente Pamela Anderson, verschillende familieshows in Nederland.

Klok belooft om samen met ‘zijn showgirls’ de beste illusies te tonen. Zo komen onder meer uit Zuid-Amerika vijf gastartiesten die op crossmotoren door een grote metalen globe racen. Daarnaast zijn er stunts aan een trapeze en er staat een spectaculaire act op een eenwieler op het programma.

Dinnershow Vegas

Hans Klok heeft in september ook een eigen theater in Amsterdam. In het nieuwe, speciaal voor hem gebouwde, The Harbour Club Theater op het Cruquiuseiland geeft hij vanaf september dinnershows geheel in stijl van zijn geliefde Vegas. De première van de show Vegas in het nog in aanbouw zijnde theater is op 26 september.

Voor Klok betekent het dat hij na anderhalf jaar weer kan optreden op een vaste plek. Twee jaar geleden begon hij aan zijn droom om tien jaar lang achter elkaar op te treden op de wereldberoemde Strip in Las Vegas. Hiervoor stond hij van 2007 tot 2011 al op de Strip. Hij had een plek veroverd in het Excalibur Hotel waar hij twee keer per dag en zes dagen in de week zou optreden. De coronacrisis gooide zijn plannen in de war. Na een half jaar wachten besloot Klok vorig jaar wegens geldproblemen terug te keren naar Nederland.

Zomergasten

Zondagavond was Klok te gast bij Zomergasten. Klok liet fragmenten zien van zijn illustere voorgangers, zoals Fred Kaps, Ben Ali Libi, Siegfried & Roy en The Crocksons (later bekend als Bassie en Adriaan).