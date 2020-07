Illegaal geplaatst beeld van Martin Luther King officieel onthuld

Harcourt Klinefelter tijdens de onthulling van het bronzen standbeeld. Beeld ANP

Tientallen mensen verzamelden zich op klapstoeltjes rondom het in rode en blauwe doeken gewikkelde bronzen beeld. Op de hobo klonk Maud Sauer, die Metamorfosen van Ovidius speelde.

De plaatsing van het beeld is enkele weken geleden alsnog goedgekeurd door de gemeente, na vragen van de SP. Tiers Bakker, gemeenteraadslid van de SP, vertelde tijdens de officiële onthulling: “Met dit beeld creëren we ruimte om kritiek te hebben. Het moet ons herinneren dat er nog veel te doen is in deze tijd. Racisme in Nederland is een groot probleem.”

Harcourt Klinefelter was aanwezig om het standbeeld officieel te onthullen. Hij is dominee, burgerrechtenactivist en voormalig perschef van Martin Luther King. Hij nam de beroemde speeches van King op en liep met zijn bandrecorder en microfoon mee met de mars van Selma naar Montgomery in 1965.

“Vandaag de dag worden we gescheiden door het coronavirus, maar staan we samen because we have a dream,” zei hij, in een verwijzing naar de beroemde rede die King in 1963 hield voor het Lincoln Memorial in Washington. Klinefelter benadrukte dat we er nog lang niet zijn als het gaat om gelijkheid en dat juist de mensen die zich stil houden, op moeten staan voor verbetering. “We can’t all be Martin Luther King, but we can be Rosa Parks.”

“Het beeld had zoveel urgentie dat ik besloot het illegaal neer te zetten,” zo blikte kunstenares Airco Caravan tijdens de officiële onthulling terug. “Op 15 januari, de verjaardag van Dr. Martin Luther King Jr., ben ik op klaarlichte dag op pad gegaan met een bus, een watergekoelde diamantboor en een aantal sterke mannen. Het beeld stond in drie kwartier. Het was zenuwslopend, maar hij staat er, sterk en standvastig.”

Eind 2018 begon Airco Caravan met de voorbereidingen voor het beeld van Martin Luter King. Met alle betrokken partijen werd in het park naar een geschikte plek gezocht, die vervolgens zou worden voorgelegd aan buurtbewoners en gebruikers van het park. Vervolgens hoorde de kunstenaar niks meer. En toen ze er eindelijk in slaagde om iemand van het stadsdeel te spreken te krijgen, werd haar voorgesteld een ander, tijdelijk project te ontwikkelen voor het Martin Luther Kingpark. “Dat zou volgens de kunstcommissie beter passen bij mijn conceptuele en activistische werkwijze. Maar ik mag toch wel zelf bepalen wat ik wil maken?”

