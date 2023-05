Ilja Leonard Pfeijffer over zijn nieuwe roman Alkibiades: ‘Het minste wat ik kan doen is proberen mijn lezers wakker te schudden’

Met zijn grote nieuwe, historische roman Alkibiades waarin hij door de ogen van een van de hoofdrolspelers de teloorgang van de oudste democratie ter wereld beschrijft, wil Ilja Leonard Pfeijffer laten zien hoe de geschiedenis zich kan herhalen. ‘De symptomen zijn angstaanjagend herkenbaar.’

Een stenig veld tegen een heuvel, overlopend in een rotsplateau. Niet opvallend mooi; je zou er zonder het magistrale uitzicht op de hogere Akropolis met het Parthenon, de aan de godin Athene gewijde tempel, zomaar aan voorbij kunnen gaan. Maar dit is de Pnyx, de plek waar vanaf 507 v. Chr. de Atheense Ekklèsia (volksvergadering) werd gehouden. Dit is de plek waar Alkibiades, de Griekse politicus en strateeg over wie Ilja Leonard Pfeijffer zijn nieuwe roman schreef, voorstelde Sicilië te gaan veroveren en daarmee zijn ondergang inluidde.

Minimaal zesduizend mannelijke Atheners moesten present zijn op de volksvergadering, maar het aantal kon oplopen tot tienduizend. “Het is een eer jullie hier te mogen ontvangen, in het hart van de oudste democratie ter wereld.” Zegt Pfeijffer plechtstatig tegen een gezelschap van journalisten, zoals hij ook voorafgaand aan het verschijnen van zijn boek statig – ‘Schrijden is het tempo’ – door de straten van Athene voorgaat naar locaties van belang uit het leven van Alkibiades. Zijn ontroering op de Pnyx is voelbaar; hier kun je exact de plek aanwijzen waarvan zeker is dat zijn held er heeft gestaan.

Alkibiades (450-404 v.C.) gold als hó kalos, de mooiste man van Athene. Hij was extravagant, androgyn, biseksueel, gefortuneerd, arrogant en ambitieus. Zoals zijn stiefvader, de legendarische staatsman Perikles, sprak hij van onderaf de Pnyx naar de hoger gezeten leden van de volksvergadering – richting de zee. De akoestiek is indrukwekkend, laat Pfeijffer horen zonder zijn stem te verheffen. Maar na het fiasco van Sicilië, toen Alkibiades in vijandelijk Sparta en Perzië zijn heil zocht, werd het spreekgestoelte verplaatst naar de hoge rotsrand waar het nog steeds te zien is. De blik richten op het binnenland, werd het devies, denkend aan de boeren.

Na het succes van Grand Hotel Europa (2018), over Europa en het massatoerisme, schreef Pfeijffer Quarantaine. Dagboek in tijden van besmetting (2020) vanuit zijn woonplaats Genua. In 2022 was hij met Monterosso mon amour de auteur van het Boekenweekgeschenk. Op zijn nieuwe grote roman Alkibiades wordt groots ingezet. De eerste druk beslaat vijftigduizend exemplaren, Pfeijffer bereidt zich voor op wekenlange optredens in zalen en boekhandels. Maar nu is hij nog in het decor van Alkibiades en blij deze nieuwe tour de force te kunnen toelichten.

U was aangedaan bij het bezoek aan de Pnyx, zo dicht bij uw hoofdpersoon Alkibiades.

“Dat klopt, het is een speciale plek voor me. Vanwege de betekenis ervan, als wieg van de democratie, in combinatie met de ligging en het uitzicht. Ik stel me voor hoe daar ineens die dandy zijn opwachting maakte, met zijn purperen mantel en zijn wapperende haren, die de wereld wilde veroveren. ‘Mannen van Athene!’ Ik voel me dan wel heel erg in contact met hem. Het is een van die zeldzame plekken waar je het verleden echt voelt, je zou er bij wijze van spreken een sandaalafdruk kunnen vinden.”

“Het is een veld, er is eigenlijks niks veranderd. Wat een frustratie voor de projectontwikkelaars van nu: zo’n groot leegstaand stuk grond in het midden van de stad en dan zijn het historische resten! Maar de Pnyx is de plek waar de Atheners hebben besloten, met die hele boze buitenwereld van Sparta en Perzië om hen heen, dat ze het allemaal samen zouden doen – nou ja, de mannen dan. Daar trad Perikles aan, die dat enorme project van de aan Athene gewijde tempel is begonnen op de Akropolis, die de glorie van het Atheense rijk verbeeldt en er nog zou staan in tijden die hij zich niet kon voorstellen. Daar is zijn visie ontvouwd en aanvaard.”

Maar al ligt de Pnyx er zoals voorheen, de Griekse democratie hield geen stand.

“Mijn boek gaat over een lang vervlogen wereld, maar de reden dat ik het heb geschreven is een heel erg urgente. Ik besefte dat Alkibiades een hoofdrol speelde in een periode dat de democratie in verval raakte en het leek me noodzakelijk het over die thema’s te hebben met de lezers van nu. De symptomen zijn herkenbaar, de periode waarin hij leefde vormt een angstaanjagende spiegel en het minste wat ik kan doen is proberen mijn lezers wakker te schudden en uit te nodigen erover na te denken.”

Wat voor symptomen bedoelt u?

“Het gaat dan in theorie over wat ochlocratie wordt genoemd; je zou het populisme kunnen noemen, gekenmerkt doordat geen beleid meer wordt ontwikkeld voor de lange termijn, maar dat de politiek volledig wordt gestuurd door de publieke opinie. Zoals we aan den lijve hebben ondervonden in de coronacrisis, toen uitgestippeld beleid op grond van medische adviezen in de noodsituatie werd gewijzigd, onder druk van de publieke opinie. Geen enkele politicus durft verder te kijken dan de volgende verkiezingen, of zelfs de opiniepeilingen. Een ander symptoom is toenemende versnippering. Als politici zich opwerpen als vertegenwoordigers van deelbelangen, wordt in toenemende mate het landsbelang uit het oog verloren.”

Zoals op de Pnyx ook de blik op de boeren moest en weg van de zee en ambities. Stemt de huidige situatie in Nederland u angstig?

“De parallellen met de Griekse oudheid liggen voor het oprapen en ik maak me zorgen. Ik denk dat het belangrijk is te beseffen dat de democratie eindig kan zijn. Misschien zijn we niet gewend zo te denken, we zijn opgevoed met de propaganda van de Verenigde Staten in de Koude Oorlog, dat democratie een soort eindstadium is en dat er dan duizend jaar wereldvrede aanbreekt. Maar een democratie is een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig bestel en kan wel degelijk in een dictatuur uitmonden. We hebben het de vijfde eeuw voor Christus gezien, en in de jaren dertig in Europa. We zien het nu om ons heen in verschillende landen; Turkije met Erdogan, Rusland met Poetin. We hadden Bolsonaro in Brazilië, Trump heeft het geprobeerd.”

U bent afgestudeerd als classicus en hebt jarenlang gedoceerd, kunnen we dit beschouwen als uw magnum opus, in de zin dat uw schrijverschap en uw eerdere carrière nu samenvallen?

“Ik had altijd het idee dat ik die twee carrières kon combineren, maar het ging te goed met schrijven en toen moest ik een keuze maken. Nu komen de twee weer bij elkaar. Maar dit boek had ik niet kunnen schrijven als ik niet eerst die tien jaar had gestudeerd. Ik wist waar ik moest zoeken en vond het heerlijk. Elk nieuw boek is bijzonder, maar dit wel meer dan gebruikelijk. Ik had het idee voor een roman over Alkibiades al eerder, tot nu het moment van actuele relevantie zich aandiende. Hij is vooral ook een buitengewoon fascinerend personage vanwege zijn levensverhaal. Ik wilde ook een meeslepend verhaal schrijven over ambitie, streven en falen.”

U noemde hem net een dandy, benoemt in het boek vaak zijn wapperende haren. Zoals hij aantreedt in zijn purperen mantel, doet u dat immer in pak – is er een zekere identificatie met Alkibiades?

Een glimlach. “En niet te vergeten dat hij de mooiste man van Athene was. Maar natuurlijk heb ik een grote affiniteit met Alkibiades en die is alleen maar toegenomen. De afgelopen veertien maanden dat ik aan de roman heb gewerkt zat hij in mijn hoofd en daar zit hij nog steeds. Mijn vriendin Stella noemde me af en toe wel Alkibiades. Zijn persoon en de wereld waarin hij zich beweegt fascineren mij al sinds mijn studie, daarom ben ik graag in die wereld waarvan je hier in Athene nog dingen om je heen ziet. Misschien zijn er parallellen te vinden tussen mij en hem. Maar de roman gaat toch vooral, los van mij, over ambitie. Omdat dat een motor is voor handelen. Het zet iets in gang en is een diep menselijk, ontroerend geloof dat we iets aan de wereld kunnen veranderen. En ambitie die wordt gefnuikt is misschien nog wel mooier.”

Uw roman beslaat, inclusief tweehonderd pagina’s verantwoording van de historische bronnen, bijna duizend pagina’s. Die in stijl en in denktrant zoveel mogelijk aansluiten bij de denkwereld van Alkibiades. Hoe meeslepend en belonend ook, het is zelfs voor een geoefende lezer een aanzienlijke kluif. Staat u daarbij stil tijdens het schrijven?

“Nee, daar denk ik helemaal niet aan. Je moet van jezelf uitgaan. Het zou een heel grote valkuil zijn om te denken dat ik het succes van Grand Hotel Europa kan herhalen. Ik moet schrijven vanuit noodzaak, ik moet mezelf vernieuwen en in elk nieuw boek iets doen wat ik nog niet eerder heb gedaan; anders val ik na een halve pagina in slaap.”

En dan de hamvraag: in de geschiedenis geldt Alkibiades als een verrader, gevlucht uit Athene, heuler met aartsvijanden Sparta en Athene. U laat hem zijn visie op de gebeurtenissen uiteenzetten aan de mannen van Athene, inclusief een reddingsplan voor de stad. Een spel van schijn en wezen, wie heeft gelijk?

“Heeft Alkibiades een rol gespeeld bij de teloorgang van de democratie of had hij werkelijk Athene kunnen redden? Alkibiades heeft nogal wat uit te leggen en goed te praten. Hij heeft een agenda en dat maakt hem niet per se een betrouwbare verteller. Er zullen momenten zijn dat de lezer zijn wenkbrauwen fronst. Maar ikzelf ben natuurlijk volledig op zijn hand.”

Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades verschijnt 23 mei

Over Alkibiades Alkibiades (Grieks: Ἀλκιβιάδης) was een omstreden Atheens politicus en veldheer uit de tweede helft van de vijfde eeuw v.Chr. Hij werd in Athene geboren rond 450 v.Chr in een familie van aanzien. Zijn schoonheid werd overal bezongen en hij was een intieme vriend van de filosoof Sokrates. In 416 v.Chr. werd hij olympisch kampioen wagenrennen en zette hij de Atheners aan tot de verovering van Sicilië. Maar hij werd verraden en beschuldigd van heiligschennis, waarop de doodstraf stond. Hij vluchtte daarop naar aartsvijand Sparta, waarna hij weer moest vluchten naar Perzië. Eenmaal gerehabiliteerd boekte hij successen tegen Sparta als Atheens vlootcommandant tot een militaire blunder van een vertrouweling hem opnieuw in diskrediet bracht. Uit angst voor nieuwe vervolging ging hij in Thracië in ballingschap. Hij werd in 404 v.Chr. vermoord.