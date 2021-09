Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld Boekenweekauteurs 2022

Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld, de Boekenweekauteurs van 2022. Beeld Keke Keukelaar

Eveline Aendekerk, directeur van de organiserende stichting CPNB, noemt het een eer dat de twee auteurs de opdracht hebben aanvaard. “Hun werken zijn uniek in hun soort, zeer veelzijdig en van hoge literaire kwaliteit. Deze twee gelauwerde bestsellerauteurs staan garant voor extra lange rijen richting de boekhandel en bibliotheek.”

Pfeijffer vindt het op zijn beurt een eer te zijn gevraagd. “Het Boekenweekgeschenk is een instituut, uniek in de wereld, met een glorieuze traditie,” aldus de schrijver. “Daarvoor gevraagd worden was al langere tijd een wens die ik stiekem koesterde. Dat het nu zover is, beschouw ik als een mijlpaal in mijn carrière.”

Belang van verhalen

De moeder van Pfeijffer spaart Boekenweekgeschenken, vertelt de auteur. “Haar verzameling, vanaf het eerste Boekenweekgeschenk van 1930, is compleet. Het vooruitzicht dat er een boekje van mij in dat rijtje zal staan in haar kast, ontroert me.”

“Omdat ik de verantwoordelijkheid die mijn moeder en de schitterende, lange traditie mij oplegden op mijn schouders voelde drukken, heb ik het als mijn plicht beschouwd het beste te maken wat ik op dit moment in mij heb. Ik heb het boek met opzet heel nadrukkelijk speciaal toegespitst op de gelegenheid: het sluit aan bij het thema van de eerste liefde, het gaat over het belang van verhalen en het is een ode aan al die boekhandelaren en bibliothecarissen die in anonimiteit de spil vormen van het boekenbedrijf en van onze literaire cultuur.’

Vreugdedansje

Marieke Lucas Rijneveld maakte een vreugdedansje om haar schrijftafel vanwege de ‘heerlijkheid’ het Boekenweekessay te mogen schrijven. “Bij het horen van het thema ‘Eerste liefde’ wist ik meteen waar ik het essay aan wilde wijden. Ik wil de liefde vieren, in al haar facetten, in al haar verschijningen!”

Lezers krijgen het Boekenweekgeschenk bij besteding van €15 aan Nederlandstalige boeken cadeau van de boekhandel. Het Boekenweekessay ligt voor €5 in de winkel. Er zal ook een Friese en een Vlaamse editie van het Boekenweekgeschenk verschijnen.

De 87ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 5 t/m zondag 13 maart 2022.