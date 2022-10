‘Ik neuk je vader zonder condoom’: rapper Elmer eist een plek op voor vrouwelijke hiphoppers

Merel Pauw, of rapper Elmer, speelt met mannelijkheid en vrouwelijkheid. Beeld Jakob van Vliet

Merel Pauw (27), of rapper Elmer, zit in een beige jarenzeventigpak, nog even zonder plaksnor, op de middelste verdieping van Sexyland World. Over een week gaat op de begane grond, tussen roze bar en dj-set, een soort spacedecor verrijzen. En daarin zullen vrouwelijke rappers, non-binaire hiphoppers en mc’s hun muziek ten gehore brengen.

Feest in Sexyland World

De Amsterdamse Pauw, actrice (op dit moment te zien in Queer Planet van gezelschap HNTjong) en rapper, houdt al van hiphop sinds ze als kind in de auto met haar vader luisterde naar the Beastie Boys en Eminem op topvolume. Haar grootste muzikale liefde is MF Doom, ze houdt van de Canadese electrogodin Peaches en van de Belgische artieste Charlotte Adigéry.

Op zaterdag 22 oktober tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) organiseert ze haar eerste feest. “Omdat ik een avond wilde waar ik zelf graag naartoe zou willen gaan, en omdat er zo veel vette vrouwelijke artiesten in Nederland zijn die ik stiekem ook wil ontmoeten.” Ze is 'super fan' van iedereen in de line-up, waarin vrouwen en non-binaire rappers en dj’s staan als Babs, Mariposa, Suzooki Swift, Zulu Green en DJ OISHĪ. Artiesten die niet genoeg worden gezien, vindt ze.

“Ik word er echt boos van dat zij zo weinig bekend zijn. Dat wij als zo'n vooruitstrevend land, als groot hiphopland ook dat heel veel Spotifytoplijstjes aanvoert, zo weinig aandacht hebben voor vrouwelijke artiesten vind ik bizar.” Het is een mannenwereld, de rap, de hiphop, nog altijd. Misogyn ook. Waar ze zelf overigens tot nu toe nog niet zo veel mee te maken heeft gehad. “Ik produceer alles zelf, rap zelf. Maar ik hoor wel van vrouwelijke artiesten dat je veel harder moet werken. En er is gigantisch veel misogynie in hiphop. Alleen al in de teksten.”

Hiphop in theater, theater in hiphop

Maar nu staat ze met haar feest tussen de grootheden op ADE. En krijgen de artiesten die ze zelf zo bewondert het podium dat ze verdienen.

Zelf timmert ze al een paar jaar aan de weg als muzikant. Op de middelbare school in Amsterdam speelde ze in bandjes, maar sinds haar afstuderen aan de Toneelschool in Arnhem probeert ze hiphop ook het theater in te krijgen, met het collectief dat ze met klasgenoten oprichtte: DIEHELEDING. “Rappen terwijl je aan het spelen bent, is fakking moeilijk. Het gaat tien keer sneller dan musical zingen, maar we zijn er nu echt goed in geworden.”

Pauw speelt ook met gender in haar optredens. Als Elmer ziet ze er jongensachtig uit, als Merel op het toneel kan ze zich in een supervrouwelijke jurk hijsen, al is dat vooral een act. “Het voelt dan bijna als drag.” Zelf identificeert ze zich als vrouw, biseksueel, maar heeft ze niet veel met het meisjesachtige. “Als er in mijn puberteit al meer woorden voor waren geweest, non-binair en panseksueel, had ik mezelf misschien zo genoemd. Nu zeg ik vooral queer, maar ik vind alle voornaamwoorden goed.”

De regels herschrijven

Stiekem heeft ze al haar hele leven de droom om popster te worden. Tijdens de eerste lockdown heeft ze als rapper Elmer een eerste EP geproduceerd. Daarvoor maakte ze nummers als Over Toeren, waarin ze seks bezingt vanuit een mannelijke en vrouwelijke ervaring, verenigd in een persoon: ‘mijn huid kruipt uit zijn of haar voegen’. Maar ook het nummer Je Vader, waarop ze gechoqueerde reacties krijgt. Ze rapt ‘Ik neuk je vader zonder condoom.’ “Daar schrikken vooral mannen soms van. Terwijl ik denk: weet je hoeveel grove teksten mannelijke rappers maken?!”

Concessies wil ze niet doen. “Wil je als vrouw de huidige norm in de hiphopscene veranderen door te infiltreren in de mainstream? Of creëer je een eigen wereld met eigen regels die zo groot wordt dat de mainstream niet meer om je heen kan? Ik wil dat laatste doen. De mainstream moet maar lekker naar Lil’ Kleine gaan, die vind ik vet slecht. Ik hoef hen niet te overtuigen.”

Ze wil ook niet dat het nummer Je Vader wordt gezien als reactie op de vele motherfucker- of your mother-liedjes waarvan de hiphop bol staat. “Ik hou gewoon van vunzigheid, ik had zin om dat nummer te maken, ik heb er enorm plezier aan beleefd. Als je als vrouw dingen doet, is het zo snel een politiek statement. Ik snak naar de dag dat het geen politiek statement is, maar dat ik het gewoon kan maken zonder dat er geschokt op wordt gereageerd.”

Promised land, ADE, zaterdag 22 oktober, Sexyland World. Op 28 oktober komen nog twee singles van Elmer uit.